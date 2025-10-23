Hà Nội

Khai quật nghĩa trang cổ, thảng thốt thấy 200 ngôi mộ hình thù ma quái

Kho tri thức

Khai quật nghĩa trang cổ, thảng thốt thấy 200 ngôi mộ hình thù ma quái

Các nhà khảo cổ đã khai quật một nghĩa trang khoảng 1.400 tuổi ở Anh và phát hiện 200 ngôi mộ có hình thù ma quái có từ thế kỷ 7.

Khi chuẩn bị xây dựng một khu nhà ở Suffolk, Anh, các công nhân tình cờ phát hiện 200 ngôi mộ có từ thế kỷ 7. Những mộ cổ này có hình dáng ma quái. Ảnh: Suffolk County Council.
Số mộ cổ này nằm trong nghĩa trang khoảng 1.400 tuổi ở Oulton gần Lowestoft, Suffolk. Đây là nơi chôn cất của người Anglo-Saxon. Ảnh: Suffolk County Council.
Những người được chôn cất trong nghĩa trang cổ xưa trên gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Tất cả được cho là cùng một cộng đồng dân cư làm nông nghiệp trong khu vực. Ảnh: Suffolk County Council.
Nhiều thi hài chôn trong các ngôi mộ đã phân hủy gần như hoàn toàn, biến thành những vết tro tàn hoặc "bóng cát" do bị đất axit xung quanh ăn mòn. Thực tế, nhiều ngôi mộ không còn mảnh hài cốt nào. Thay vào đó, chỉ còn lại hình bóng đen kịt của hình dáng thi thể đã từng được đặt trong ngôi mộ. Ảnh: Suffolk County Council.
Không những vậy, những bóng đen trong mộ cổ còn tiết lộ dấu vết của quan tài gỗ mà một số người được đặt trong đó. Ảnh: Suffolk County Council.
Ngoài ra, nhóm khai quật còn tìm thấy một số hiện vật tại nghĩa trang cổ xưa bao gồm: hạt hổ phách, hạt thủy tinh, đồng xu bạc, móc cài cổ tay áo, trâm cài bằng hợp kim đồng, dao sắt nhỏ. Ảnh: Suffolk County Council.
Nhiều ngôi mộ tại đây cũng chứa các đồ tùy táng như đồ gốm, các loại vũ khí như thanh kiếm, mũi giáo sắt và ít nhất 1 chiếc khiên. Ảnh: Suffolk County Council.
Nghĩa trang 1.400 năm tuổi này nằm cách Sutton Hoo - một khu chôn cất hoàng gia của Anglo-Saxon 64 km. Khu chôn cất này bao gồm 2 nghĩa trang có niên đại từ thế kỷ 6 - 7. Tại đây, nhiều thi hài được chôn một cách xa hoa cùng với trang sức và kho báu. Thậm chí, một nghĩa trang còn có cả một con tàu. Ảnh: Suffolk County Council.
Sau khi tìm thấy 200 ngôi mộ cùng các hiện vật giá trị tại Oulton, các chuyên gia phong tỏa khu vực để khai quật, nghiên cứu sâu hơn và ghi chép tỉ mỉ. Về sau, những hiện vật sẽ được trưng bày tại các bảo tàng địa phương. Ảnh: Suffolk County Council.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
