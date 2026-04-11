Phát hiện tượng đá nhạc công thời Bắc Tống ở Trung Quốc

Mới đây, một nhóm bốn bức tượng đá mô tả các nhạc công biểu diễn điệu múa Dương Tử và trống eo đã được phát hiện trong một hang động ở thành phố Diêm An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Các bức tượng, được làm bằng đá sa thạch đỏ.

Bức tượng đầu tiên đứng thẳng với búi tóc cao, khuôn mặt bị hư hại. Ông mặc một chiếc áo choàng dài để lộ cánh tay phải và quần đùi bó sát. Một chiếc trống nhỏ treo chéo ở eo. Tay phải giơ lên, các ngón tay chụm lại, lòng bàn tay hướng ra ngoài, trong khi tay trái buông thõng tự nhiên, các ngón tay chụm lại, lòng bàn tay hướng vào trong, như thể đang đánh trống.

Bức tượng thứ hai cầm một cây sáo bằng cả hai tay, như thể đang chơi sáo. Bức tượng thứ ba dang rộng hai tay giơ cao, hai tay nắm chặt một nhạc cụ hình tam giác, giống như một chiếc đĩa, như thể đang đánh vào nó.

Bức tượng thứ tư mặc áo choàng dài tay và quần đùi bó sát, cúi người với hai tay và hai chân dang rộng trong tư thế nhảy múa. Một nhóm tượng khác mô tả các nhân vật mặc áo choàng dài đang chơi nhạc cụ đã được phát hiện trên bức tường phía Tây và lối vào phía Nam của hang động.

Về cơ bản, tất cả các tác phẩm điêu khắc này đều được chạm khắc tinh xảo và tỉ mỉ, với các hình tượng đa dạng và sống động như thật.

Sau khi mời các chuyên gia về di tích văn hóa từ thành phố Diêm An đến khảo sát tại chỗ, họ kết luận rằng, tất cả các tác phẩm điêu khắc bằng đá trong hang động đều mô tả các buổi biểu diễn âm nhạc. Cụ thể, các tác phẩm điêu khắc trên bức tường phía đông, với hình ảnh một chiếc trống nhỏ có dây đeo chéo ở ngực và eo, cùng các nhân vật mặc áo dài tay, rất có thể là mô tả màn trình diễn trống eo Dương Gia (một loại hình múa dân gian).

Theo các dòng chữ khắc trên bức tường phía Bắc của hang động, nó được chạm khắc trước năm thứ ba niên hiệu Chính Hòa của triều đại Bắc Tống (niên đại khoảng năm 1113 Sau Công Nguyên).