Phát hiện tượng đá nhạc công thời Bắc Tống ở Trung Quốc

Bốn bức tượng đá mô tả các nhạc công biểu diễn điệu múa dân gian Dương Tử được khai quật hé lộ sự thật bất ngờ.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Mới đây, một nhóm bốn bức tượng đá mô tả các nhạc công biểu diễn điệu múa Dương Tử và trống eo đã được phát hiện trong một hang động ở thành phố Diêm An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Các bức tượng, được làm bằng đá sa thạch đỏ.

Bức tượng đầu tiên đứng thẳng với búi tóc cao, khuôn mặt bị hư hại. Ông mặc một chiếc áo choàng dài để lộ cánh tay phải và quần đùi bó sát. Một chiếc trống nhỏ treo chéo ở eo. Tay phải giơ lên, các ngón tay chụm lại, lòng bàn tay hướng ra ngoài, trong khi tay trái buông thõng tự nhiên, các ngón tay chụm lại, lòng bàn tay hướng vào trong, như thể đang đánh trống.

Ảnh: @Sohu.

Bức tượng thứ hai cầm một cây sáo bằng cả hai tay, như thể đang chơi sáo. Bức tượng thứ ba dang rộng hai tay giơ cao, hai tay nắm chặt một nhạc cụ hình tam giác, giống như một chiếc đĩa, như thể đang đánh vào nó.

Bức tượng thứ tư mặc áo choàng dài tay và quần đùi bó sát, cúi người với hai tay và hai chân dang rộng trong tư thế nhảy múa. Một nhóm tượng khác mô tả các nhân vật mặc áo choàng dài đang chơi nhạc cụ đã được phát hiện trên bức tường phía Tây và lối vào phía Nam của hang động.

Về cơ bản, tất cả các tác phẩm điêu khắc này đều được chạm khắc tinh xảo và tỉ mỉ, với các hình tượng đa dạng và sống động như thật.

Ảnh: @Sohu.

Sau khi mời các chuyên gia về di tích văn hóa từ thành phố Diêm An đến khảo sát tại chỗ, họ kết luận rằng, tất cả các tác phẩm điêu khắc bằng đá trong hang động đều mô tả các buổi biểu diễn âm nhạc. Cụ thể, các tác phẩm điêu khắc trên bức tường phía đông, với hình ảnh một chiếc trống nhỏ có dây đeo chéo ở ngực và eo, cùng các nhân vật mặc áo dài tay, rất có thể là mô tả màn trình diễn trống eo Dương Gia (một loại hình múa dân gian).

Theo các dòng chữ khắc trên bức tường phía Bắc của hang động, nó được chạm khắc trước năm thứ ba niên hiệu Chính Hòa của triều đại Bắc Tống (niên đại khoảng năm 1113 Sau Công Nguyên).

Mời quý độc giả xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#tượng đá #nhạc công #thời Bắc Tống #kiến trúc #điêu khắc #điệu múa

Bốn ngón tay bằng đồng trong ngôi mộ cổ

Một ngôi mộ cổ ở Thụy Sĩ được khai quật, trong đó bốn ngón tay bằng đồng trở thành chi tiết gây chấn động. Bí ẩn nào đang được hé lộ?

Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Thụy Sĩ.

Ban đầu, các chuyên gia suy đoán rằng, hiện vật bằng đồng này có thể là một vũ khí hoặc công cụ được sử dụng trong chiến tranh. Tuy nhiên, sau khi ghép nối và phân tích kỹ hơn các di vật, họ đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, bộ xương của người trong mộ được bảo quản rất tốt, chỉ thiếu mỗi cánh tay trái.

Khai quật khu mộ Hy Lạp cổ đại chứa hài cốt và xe ngựa

Khu mộ cổ đại tại Thrace chứa hài cốt, xe ngựa, vật phẩm cúng dường, phản ánh xã hội quyền lực của người Thracian thời cổ đại.

Gần đây, một khu mộ tên là Doxipara bất ngờ được phát hiện có chứa hài cốt người, xe ngựa và bộ xương ngựa, tất cả đã được phát hiện ở Thrace, phía Đông Bắc Hy Lạp. Ảnh: @Ministry of Culture.
Các nhà khảo cổ cho biết, khu mộ này có niên đại đầu thế kỷ thứ 2 Sau Công Nguyên, chứa hài cốt của bốn thành viên trong một gia đình địa chủ giàu có. Ảnh: @Ministry of Culture.
Giải mã cái chết của chiến binh người Celt trong gần 20 mộ cổ 2.400 tuổi

Các nhà khảo cổ đã khai quật được 18 ngôi mộ của các "chiến binh" người Celt ở Pháp. Những mộ cổ này có vị trí chôn cất rất bất thường.

Khoảng 2.400 năm trước, hơn 10 nam giới Celt - có thể là chiến binh - được chôn cất trong tư thế ngồi thẳng đứng khác thường ở vùng đất ngày nay là Dijon, Pháp. Những ngôi mộ này được các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Phòng ngừa Quốc gia Pháp (Inrap) phát hiện bên cạnh một trường tiểu học vào năm 2025 - 2026. Ảnh: Frederic Bourigault/Getty Images.
Theo các chuyên gia, những ngôi mộ có niên đại từ cuối thời Đồ sắt (từ năm 450 trước Công nguyên đến năm 25 trước Công nguyên), khi người Gaul - một liên minh lỏng lẻo của các bộ lạc Celt - sinh sống ở Pháp. Ảnh: Hervé Laganier/Inrap.
Sự thật rùng mình trong lăng mộ cổ

Sự thật rùng mình trong lăng mộ cổ

Lăng mộ cổ lớn nhất thế giới đã được khai quật ở Hồ Bắc (Trung Quốc), chứa 22 thi hài phụ nữ với những vết thương kinh hoàng, sự thật đằng sau đó thật đau lòng.