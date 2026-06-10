Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Ổ bánh mì” núi lửa: Hiện tượng địa chất kỳ lạ khiến giới khoa học thích thú

Giữa những cơn phun trào dữ dội của núi lửa, những vật thể trông giống cái bánh mì bỗng xuất hiện theo cách ít ai ngờ đến. 

Thanh Bình (tổng hợp)

Nghe cái tên “bom núi lửa”, nhiều người có thể nghĩ đến một hiện tượng nguy hiểm liên quan đến cháy nổ. Thực tế, trong địa chất học, bom núi lửa là những khối dung nham nóng chảy bị núi lửa phóng lên không trung rồi đông đặc trước khi rơi xuống đất. Trong số rất nhiều dạng bom núi lửa khác nhau, bom núi lửa vỏ bánh mì (Breadcrust bomb) được xem là một trong những loại độc đáo và dễ nhận biết nhất.

Ảnh: NPS

Điều khiến loại đá này trở nên đặc biệt là bề mặt của nó có vô số vết nứt đan xen, trông giống lớp vỏ của một ổ bánh mì mới nướng. Chính sự tương đồng kỳ lạ ấy đã mang lại cho chúng cái tên “breadcrust” – nghĩa là “vỏ bánh mì”.

Ảnh: bsfineart

Quá trình hình thành của bom núi lửa vỏ bánh mì là một minh chứng thú vị cho sự tương tác giữa nhiệt độ và áp suất. Khi một khối dung nham giàu khí bị phun mạnh vào không khí, lớp ngoài của nó tiếp xúc với môi trường lạnh hơn nên nguội đi và đông cứng khá nhanh. Tuy nhiên, phần lõi bên trong vẫn còn rất nóng, mềm và chứa nhiều khí hòa tan.

Khi khối dung nham tiếp tục bay hoặc sau khi rơi xuống đất, khí bên trong vẫn giãn nở. Áp lực từ lõi nóng khiến lớp vỏ cứng bên ngoài bị kéo căng rồi nứt ra thành mạng lưới các khe rạn đặc trưng. Kết quả là bề mặt xuất hiện những mảng nứt giống hệt lớp vỏ bánh mì vừa nở trong lò nướng. Đây là một trong những ví dụ hiếm hoi mà một hiện tượng địa chất có thể được giải thích bằng hình ảnh quen thuộc trong đời sống hằng ngày.

Ảnh: volcano.si

Kích thước của bom núi lửa vỏ bánh mì rất đa dạng. Một số chỉ lớn bằng quả bóng tennis, trong khi những mẫu vật lớn có thể đạt kích thước bằng chiếc xe hơi nhỏ. Chúng thường được tìm thấy quanh các núi lửa có dung nham giàu silica và độ nhớt tương đối cao, nơi khí dễ bị giữ lại trong khối nóng chảy.

Đối với các nhà địa chất, những “ổ bánh mì bằng đá” này không chỉ là vật thể đẹp mắt. Các vết nứt và cấu trúc bên trong của chúng cung cấp nhiều thông tin về thành phần magma, hàm lượng khí và cơ chế phun trào của núi lửa. Nhờ đó, các nhà nghiên cứu có thể hiểu rõ hơn về những quá trình diễn ra sâu dưới lòng đất.

Ngày nay, nhiều mẫu bom núi lửa vỏ bánh mì được trưng bày trong các bảo tàng địa chất trên thế giới. Chúng là lời nhắc nhở rằng ngay cả trong những sự kiện dữ dội nhất của thiên nhiên, Trái Đất vẫn có thể tạo ra những hình dạng kỳ lạ và đẹp mắt đến không ngờ.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Hiện tượng địa chất núi lửa #Bom núi lửa vỏ bánh mì #Quá trình hình thành dung nham #Phân tích thành phần magma #Đặc điểm và phân loại bom núi lửa

Bài liên quan

Kho tri thức

Khoáng vật màu lửa “phát sáng từ bên trong” khiến giới sưu tầm phát cuồng

Mang sắc cam rực như ánh hoàng hôn bị giữ lại trong đá, spessartine là một trong những khoáng vật đẹp nhất.

Trong thế giới khoáng vật, không thiếu những tinh thể có màu sắc rực rỡ. Tuy nhiên, rất ít loại có thể tạo ấn tượng mạnh như spessartine – một thành viên nổi bật của nhóm garnet (ngọc hồng lựu). Với sắc cam, đỏ cam hoặc vàng cam rực sáng như ngọn lửa, spessartine thường được ví như “ánh mặt trời bị kết tinh trong lòng đất”.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Khoáng vật màu máu đã góp phần xây dựng nền văn minh nhân loại

Mang vẻ ngoài của một loại đá đen bóng, có một khoáng vật màu đỏ máu đồng hành cùng sự phát triển của nền văn minh nhân loại từ hàng vạn năm trước.

Hematite là một trong những khoáng vật chứa sắt phổ biến nhất trên Trái Đất, với công thức hóa học Fe₂O₃. Điều thú vị là dù thường có màu xám thép hoặc đen ánh kim, hematite lại để lại vệt bột màu đỏ nâu khi cọ xát lên bề mặt sứ không tráng men. Chính đặc điểm này đã giúp nó được đặt tên theo tiếng Hy Lạp "haima", nghĩa là "máu".

Xem chi tiết

Kho tri thức

Tận mục loại đá xanh từng có giá trị hơn cả vàng ở nhiều nền văn minh

Ẩn sâu trong những vùng núi hình thành bởi các mảng kiến tạo va chạm, có một loại khoáng vật đã trở thành biểu tượng của quyền lực và may mắn ở thế giới cổ xưa.

Jadeite là một khoáng vật silicat thuộc nhóm pyroxen, nổi tiếng vì là một trong hai loại vật liệu được gọi chung là "ngọc bích", bên cạnh nephrite. Mặc dù cả hai đều được gọi là ngọc bích, jadeite thường hiếm hơn, cứng hơn và có giá trị cao hơn đáng kể. Những mẫu jadeite chất lượng tốt nhất có thể đạt giá bán tương đương hoặc vượt xa nhiều loại đá quý nổi tiếng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới