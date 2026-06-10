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Kho tri thức

Phát hiện 2 quái vật 'ngủ say' trong tảng đá 210 triệu năm tuổi

Các chuyên gia phát hiện 2 quái vật thời tiền sử ẩn náu bên trong tảng đá 210 triệu năm tuổi tìm thấy ở "Trang Trại Ma" (Mỹ). Chúng là họ hàng của cá sấu.

Tâm Anh (TH)

Một tảng đá 210 triệu năm tuổi đã được khai quật tại Ghost Ranch (Trang Trại Ma) ở bang New Mexico, Mỹ vào năm 1948. Mới đây, các nhà cổ sinh vật học cho biết đã xác định được 2 loài quái vật tiền sử bên trong tảng đá này.

Theo các nhà nghiên cứu, 2 loài quái vật trên đều là họ hàng của cá sấu. Một trong 2 hóa thạch quái vật đại diện cho một loài chưa từng được biết đến ở bất kỳ đâu trên thế giới. Giới nghiên cứu đặt danh pháp cho loài mới là Eosphorosuchus lacrimosa.

Loài thứ hai được các chuyên gia xác định là loài đã biết, có tên là Hesperosuchus agilis. Sinh vật này có mõm dài, chân sau khỏe và chân trước nhỏ hơn. Nó sống trên cạn, di chuyển nhanh và săn mồi gần sông suối.

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Quái vật Eosphorosuchus lacrimosa (trái ảnh) bị Hesperosuchus agilis (phải ảnh) "quấy rầy" khi tới gần xác của con Coelophysis tại khu vực ngày nay là Ghost Ranch, New Mexico. Ảnh: Julio Lacerda.

Nghiên cứu mới được dẫn đầu bởi phó giáo sư Bhart-Anjan Bhullar từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Peabody của Đại học Yale (Mỹ) chỉ ra loài mới Eosphorosuchus lacrimosa có kích thước tương tự loài Hesperosuchus agilis nhưng có một số điểm khác biệt. Cá thể Eosphorosuchus lacrimosa có mõm ngắn hơn, hộp sọ chắc khỏe hơn và cơ hàm lớn hơn, phù hợp để cắn những con mồi lớn.

Hai quái vật cổ đại trên đều có số phận giống nhau. Chúng dường như cùng trải qua một sự kiện tự nhiên nào đó diễn ra rất đột ngột như sạt lở hoặc lũ quét, khiến chúng bị "niêm phong" trong trầm tích và được bảo quản tốt trong suốt 210 triệu năm.

Phát hiện mới được các chuyên gia đánh giá là mang đến cái nhìn hiếm hoi về hệ sinh thái kỷ Tam Điệp.

Mời độc giả xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Phát hiện quái vật tiền sử #Họ hàng cá sấu cổ đại #hóa thạch #quái vật

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