Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Ám ảnh những đầu đá khổng lồ trên đỉnh núi cao hơn 2.000m ở Thổ Nhĩ Kỳ

Trên đỉnh một ngọn núi cao ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, những chiếc đầu đá khổng lồ vẫn lặng lẽ nhìn về phía chân trời.

Thanh Bình (tổng hợp)

Nằm ở độ cao hơn 2.100m thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, Nemrut Dağ là một trong những di tích khảo cổ kỳ lạ và ấn tượng nhất thế giới. Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1987, nơi đây nổi tiếng với những bức tượng đá khổng lồ có phần đầu tách rời khỏi thân, nằm rải rác trên đỉnh núi như dấu tích của một nền văn minh đã mất.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Câu chuyện của Nemrut Dağ bắt đầu từ thế kỷ I trước Công nguyên, khi vua Antiochus I Theos cai trị vương quốc cổ Commagene. Nằm giữa hai cường quốc lớn là đế chế Hy Lạp và Ba Tư, Commagene trở thành nơi giao thoa văn hóa độc đáo. Antiochus I muốn xây dựng một công trình trường tồn để tôn vinh bản thân, tổ tiên và các vị thần mà ông cho là bảo trợ cho vương quốc.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Kết quả là một khu lăng mộ – đền thờ đồ sộ được dựng trên đỉnh núi. Trung tâm công trình là một gò đá nhân tạo cao khoảng 50m, được tạo nên từ hàng chục nghìn mét khối đá vụn. Bao quanh gò là những hàng tượng khổng lồ cao từ 8 đến 10m, đại diện cho các vị thần mang đặc điểm pha trộn giữa thần thoại Hy Lạp và Ba Tư. Trong số đó có thần Zeus, Apollo, Heracles cùng chính vua Antiochus được tạc ngang hàng với các vị thần.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều khiến Nemrut Dağ trở nên nổi tiếng chính là những chiếc đầu đá khổng lồ nằm tách rời phía trước các pho tượng. Các nhà nghiên cứu cho rằng động đất, thời tiết khắc nghiệt và sự bào mòn qua hàng thế kỷ đã khiến phần đầu rơi khỏi thân tượng. Tuy nhiên, chính khung cảnh ấy lại tạo nên vẻ đẹp siêu thực hiếm có. Những khuôn mặt đá với biểu cảm nghiêm nghị nằm giữa biển sỏi trên đỉnh núi khiến du khách có cảm giác như đang bước vào một thế giới thần thoại bị lãng quên.

Ngoài giá trị khảo cổ, Nemrut Dağ còn nổi tiếng là một trong những địa điểm ngắm bình minh và hoàng hôn đẹp nhất thế giới. Khi những tia nắng đầu tiên chiếu lên các khuôn mặt đá cổ xưa, toàn bộ khu di tích như bừng tỉnh sau giấc ngủ kéo dài hàng nghìn năm. Ánh sáng vàng cam nhuộm các pho tượng thành màu đồng cổ, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa huyền bí.

Ngày nay, dù vẫn còn nhiều bí mật chưa được giải đáp, Nemrut Dağ đã trở thành biểu tượng cho sự giao thoa văn hóa giữa Đông và Tây trong thế giới cổ đại. Những chiếc đầu đá khổng lồ trên đỉnh núi không chỉ là kiệt tác nghệ thuật, mà còn là lời nhắc nhở về khát vọng bất tử của con người trước dòng chảy của thời gian.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Di tích khảo cổ Nemrut Dağ #Văn hóa giao thoa Hy Lạp và Ba Tư #Tượng đầu đá khổng lồ #Cảnh bình minh và hoàng hôn huyền bí #Khám phá lịch sử và huyền thoại cổ đại

Bài liên quan

Kho tri thức

Sceilg Mhichíl- Tu viện cô độc giữa đại dương từng xuất hiện trong Star Wars

Nhô lên từ Đại Tây Dương như một kim tự tháp đá khổng lồ, Sceilg Mhichíl là một trong những di sản ngoạn mục nhất châu Âu.

Nằm cách bờ biển phía tây nam của Ireland khoảng 12 km, Sceilg Mhichíl (hay Skellig Michael theo tên tiếng Anh) là một hòn đảo đá dựng đứng giữa Đại Tây Dương.

Với độ cao hơn 200 mét so với mặt biển, hòn đảo trông như một pháo đài tự nhiên bị cô lập khỏi phần còn lại của thế giới. Chính sự biệt lập đặc biệt ấy đã khiến nơi đây trở thành một trong những địa điểm tu hành khắc nghiệt nhất trong lịch sử Kitô giáo.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Máu người chứa “di sản sống” của tổ tiên cổ đại cách đây 700 triệu năm

Theo nghiên cứu mới, máu người ngày nay tồn tại những “dấu vết sống” có nguồn gốc từ các sinh vật đơn bào xuất hiện trên Trái đất khoảng 700 triệu năm trước.

Một nhóm nghiên cứu quốc tế do Đại học Kyoto ở Nhật Bản dẫn đầu đã truy tìm lịch sử tiến hóa của tế bào máu trong cơ thể người từ khoảng 700 triệu năm trước. Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences, họ cho biết, tế bào máu không được tạo ra từ con số 0 sau sự xuất hiện của sự sống đa bào.

Cụ thể, thông qua phương pháp phân tích mới nhằm so sánh mô hình biểu hiện gene giữa nhiều loại tế bào và nhiều loài động vật khác nhau, nhóm nghiên cứu đã xây dựng được “cây phả hệ tiến hóa” của các dòng tế bào máu, qua đó tái hiện cách chúng hình thành và phân nhánh trong suốt lịch sử tiến hóa của động vật.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Di sản giữa sa mạc châu Phi chứa “tin nhắn” từ 6.000 năm trước”

Giữa vùng sa mạc đá khô cằn của Namibia, Twyfelfontein lưu giữ những hình khắc cổ như lời nhắn từ con người cách đây hàng nghìn năm.

Twyfelfontein (Namibia) là một trong những quần thể nghệ thuật đá cổ nổi tiếng nhất châu Phi và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 2007. Tên gọi “Twyfelfontein” trong tiếng Afrikaans có nghĩa là “dòng suối không đáng tin”, xuất phát từ nguồn nước thất thường giữa vùng đất bán sa mạc khắc nghiệt. Nhưng chính nơi cằn cỗi ấy lại là kho lưu trữ hình ảnh tiền sử đồ sộ hiếm có của nhân loại.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới