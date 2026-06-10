Ám ảnh những đầu đá khổng lồ trên đỉnh núi cao hơn 2.000m ở Thổ Nhĩ Kỳ

Trên đỉnh một ngọn núi cao ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, những chiếc đầu đá khổng lồ vẫn lặng lẽ nhìn về phía chân trời.

Nằm ở độ cao hơn 2.100m thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, Nemrut Dağ là một trong những di tích khảo cổ kỳ lạ và ấn tượng nhất thế giới. Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1987, nơi đây nổi tiếng với những bức tượng đá khổng lồ có phần đầu tách rời khỏi thân, nằm rải rác trên đỉnh núi như dấu tích của một nền văn minh đã mất.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Câu chuyện của Nemrut Dağ bắt đầu từ thế kỷ I trước Công nguyên, khi vua Antiochus I Theos cai trị vương quốc cổ Commagene. Nằm giữa hai cường quốc lớn là đế chế Hy Lạp và Ba Tư, Commagene trở thành nơi giao thoa văn hóa độc đáo. Antiochus I muốn xây dựng một công trình trường tồn để tôn vinh bản thân, tổ tiên và các vị thần mà ông cho là bảo trợ cho vương quốc.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Kết quả là một khu lăng mộ – đền thờ đồ sộ được dựng trên đỉnh núi. Trung tâm công trình là một gò đá nhân tạo cao khoảng 50m, được tạo nên từ hàng chục nghìn mét khối đá vụn. Bao quanh gò là những hàng tượng khổng lồ cao từ 8 đến 10m, đại diện cho các vị thần mang đặc điểm pha trộn giữa thần thoại Hy Lạp và Ba Tư. Trong số đó có thần Zeus, Apollo, Heracles cùng chính vua Antiochus được tạc ngang hàng với các vị thần.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều khiến Nemrut Dağ trở nên nổi tiếng chính là những chiếc đầu đá khổng lồ nằm tách rời phía trước các pho tượng. Các nhà nghiên cứu cho rằng động đất, thời tiết khắc nghiệt và sự bào mòn qua hàng thế kỷ đã khiến phần đầu rơi khỏi thân tượng. Tuy nhiên, chính khung cảnh ấy lại tạo nên vẻ đẹp siêu thực hiếm có. Những khuôn mặt đá với biểu cảm nghiêm nghị nằm giữa biển sỏi trên đỉnh núi khiến du khách có cảm giác như đang bước vào một thế giới thần thoại bị lãng quên.

Ngoài giá trị khảo cổ, Nemrut Dağ còn nổi tiếng là một trong những địa điểm ngắm bình minh và hoàng hôn đẹp nhất thế giới. Khi những tia nắng đầu tiên chiếu lên các khuôn mặt đá cổ xưa, toàn bộ khu di tích như bừng tỉnh sau giấc ngủ kéo dài hàng nghìn năm. Ánh sáng vàng cam nhuộm các pho tượng thành màu đồng cổ, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa huyền bí.

Ngày nay, dù vẫn còn nhiều bí mật chưa được giải đáp, Nemrut Dağ đã trở thành biểu tượng cho sự giao thoa văn hóa giữa Đông và Tây trong thế giới cổ đại. Những chiếc đầu đá khổng lồ trên đỉnh núi không chỉ là kiệt tác nghệ thuật, mà còn là lời nhắc nhở về khát vọng bất tử của con người trước dòng chảy của thời gian.