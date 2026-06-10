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Kho tri thức

Hơn 160 mảnh xương tìm thấy trong hang động hé mở bí mật lịch sử nhân loại

Các chuyên gia đã tìm thấy 161 mẩu xương động vật từ các lớp trầm tích của hang động ở Nam Phi hé lộ thời điểm con người sử dụng lửa.

Tâm Anh (TH)

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí PLOS One, nhóm tác giả quốc tế dẫn đầu bởi TS Yolanda Fernández-Jalvo từ Bảo tàng Khoa học tự nhiên Quốc gia Tây Ban Nha cho biết đã tìm ra bằng chứng về một loài người cổ đem lửa vào hang động. Bằng chứng về việc sử dụng lửa được tìm thấy trong các lớp trầm tích của hang động có từ niên đại từ khoảng 1,07 - 1,79 triệu năm trước.

Hang Wonderwerk ở Nam Phi từ lâu đã thu hút sự chú ý của giới khoa học trong nhiều thập kỷ khi lưu giữ nhiều bằng chứng lâu đời về sự hiện diện của con người. Những nghiên cứu trước đây của các chuyên gia đã xác định dấu vết của việc đốt lửa trong các lớp có niên đại khoảng 1 triệu năm trước.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới đã tìm thấy bằng chứng lâu đời hơn về việc con người sử dụng lửa. Cụ thể, nhóm chuyên gia đã tìm thấy 161 hóa thạch xương động vật từ 2 lớp địa chất thuộc kỷ Pleistocen sớm trong hang Wonderwerk, được gọi là Lớp 10 và Lớp 11.

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Hang Wonderwerk. Ảnh: R. Yates.

Để xác định xem liệu những mảnh xương đó có thực sự bị đốt cháy hay không, các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR) và một kỹ thuật phát quang mới được phát triển trong khoa học pháp y. Kết quả kiểm tra cho thấy bằng chứng mạnh mẽ về việc bị đốt cháy ở cả 2 lớp trầm tích trên.

Trong đó, tại Lớp 11, tất cả xương hóa thạch màu trắng và xám đều cho kết quả dương tính với việc bị đốt cháy. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn tìm thấy các cụm tàn tích bị cháy riêng biệt bên trong hang động, cho thấy rằng các vụ cháy không phải là sự kiện ngẫu nhiên mà là hoạt động lặp đi lặp lại ở những khu vực cụ thể trong thời gian dài.

Hiện nhóm nghiên cứu chưa thể xác định lửa do người tiền sử tạo ra hay họ lấy từ các đám cháy rừng và cố giữ nó đừng tắt để sử dụng. Dù chưa tìm được câu trả lời chính xác nhưng việc một loài người cổ xưa biết sử dụng và kiểm soát lửa vào gần 1,8 triệu năm trước là khám phá đáng kinh ngạc. Các nhà khoa học cho rằng, nhóm người sử dụng lửa đó có thể là người Homo erectus thuộc nền văn hóa Oldowan. Họ là những người đầu tiên sở hữu kỹ nghệ công cụ đá trên thế giới.

Theo giới khoa học, người Homo erectus là một loài rất cổ xưa trong chi Homo (chi Người) giống Homo sapiens (người hiện đại). Homo erectus sống trong khoảng thời gian thuộc thế Pleistocen (khoảng 1 triệu đến 1,8 triệu năm trước) tại châu Phi, châu Á và một số nơi khác. Tên gọi Homo erectus xuất phát từ tiếng Latin “ērigere”, có nghĩa là đứng thẳng. Một số bằng chứng cho thấy loài người Homo erectus đã tuyệt chủng vào khoảng 1,8 triệu năm trước.

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#hang động #loài người #sử dụng lửa

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