Giải mã cái chết của chiến binh người Celt trong gần 20 mộ cổ 2.400 tuổi

Kho tri thức

Các nhà khảo cổ đã khai quật được 18 ngôi mộ của các "chiến binh" người Celt ở Pháp. Những mộ cổ này có vị trí chôn cất rất bất thường.

Khoảng 2.400 năm trước, hơn 10 nam giới Celt - có thể là chiến binh - được chôn cất trong tư thế ngồi thẳng đứng khác thường ở vùng đất ngày nay là Dijon, Pháp. Những ngôi mộ này được các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Phòng ngừa Quốc gia Pháp (Inrap) phát hiện bên cạnh một trường tiểu học vào năm 2025 - 2026. Ảnh: Frederic Bourigault/Getty Images.
Theo các chuyên gia, những ngôi mộ có niên đại từ cuối thời Đồ sắt (từ năm 450 trước Công nguyên đến năm 25 trước Công nguyên), khi người Gaul - một liên minh lỏng lẻo của các bộ lạc Celt - sinh sống ở Pháp. Ảnh: Hervé Laganier/Inrap.
Mỗi ngôi mộ đều có một hố tròn đường kính khoảng 1m và các mộ cổ đều được bố trí đều đặn thành 2 đường thẳng. Người quá cố được chôn cất trong tư thế ngồi trên đáy hố, hướng về phía Tây, 2 tay đặt dọc theo thân và 2 chân dang rộng. Ảnh: Hervé Laganier/Inrap.
Kết quả phân tích, kiểm tra ban đầu của các nhà khảo cổ học về 18 ngôi mộ trên cho thấy tất cả các bộ hài cốt đều thuộc về những người đàn ông khỏe mạnh, năng động về thể chất, qua đời khi khoảng 40 - 60 tuổi. Ảnh: Amplitude Studios SEGA.
Tuy nhiên, những vết cắt chưa lành trên một số bộ hài cốt cho thấy nguyên nhân tử vong là do bạo lực. Ảnh: warfarehistorynetwork.com.
Trong đó, một bộ hài cốt được tìm thấy có đeo một vòng đá đen quanh khuỷu tay trái. Kiểu dáng của phụ kiện này đã giúp các nhà khảo cổ xác định thời gian tử vong của ông vào khoảng năm 300 trước Công nguyên đến 200 trước Công nguyên. Hộp sọ cho thấy ông đã chịu 2 nhát chém từ một vật sắc nhọn, có thể là do kiếm gây ra. Ảnh: warfarehistorynetwork.com.
Ít nhất 5 bộ hài cốt khác có vết cắt trên xương cánh tay, có nghĩa họ có thể đã tử vong trong một cuộc xung đột hoặc trận chiến thời xưa. Ảnh: Public Domain / A History of England for the Young.
Theo Inrap, việc phát hiện các bộ bộ hài cốt trong tư thế ngồi là một điều bất thường. Bởi lẽ, cho đến nay các chuyên gia mới chỉ tìm thấy khoảng 50 ngôi mộ tương tự tại hàng chục địa điểm khảo cổ ở Pháp và Thụy Sĩ, tất cả đều có niên đại từ cuối thời Đồ sắt. Ảnh: Zvezda /Karatchuk, artist.
Những ngôi mộ thuộc loại này thường được phát hiện ở rìa các khu định cư và luôn chứa các bộ hài cốt nam giới ở tư thế ngồi hoặc ngồi xổm, cho thấy chỉ những người cụ thể mới được chôn cất theo cách này - có thể là chiến binh, người có địa vị quan trọng hoặc các nhân vật ưu tú về chính trị hoặc tôn giáo. Ảnh: scout.com.
Cũng trong cuộc khai quật này, các nhà khảo cổ phát hiện một nghĩa địa thời La Mã chứa 22 hài cốt trẻ sơ sinh có niên đại từ thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Những đứa trẻ được chôn trong tư thế nằm ngửa hoặc nằm nghiêng trong quan tài bằng đá hoặc gỗ. Một số được chôn cùng với tiền xu hoặc đồ gốm. Ảnh: deadliestfiction.fandom.com.
Tâm Anh (TH)
Bài liên quan

Loa thông minh biến thành gián điệp

Loa thông minh có thể bị hacker chiếm quyền, âm thầm nghe lén và thu thập dữ liệu cá nhân, biến thiết bị quen thuộc thành mối nguy an ninh trong gia đình.