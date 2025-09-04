Phát hiện thi thể nữ giới trong vali ở hồ chứa nước

Thi thể một phụ nữ được tìm thấy trong vali chứa nhiều tạ đĩa ở hồ chứa nước tại tỉnh Chon Buri, Thái Lan.

The Thaiger đưa tin ngày 3/9, Trung úy cảnh sát Mintharatit Thongsai thuộc Đồn cảnh sát Huai Yai đã nhận được tin báo về một chiếc vali khả nghi tại hồ chứa nước Klong Bang Phai, huyện Bang Lamung, tỉnh Chon Buri. Các đội y tế và cứu hộ từ Quỹ Sawang Boriboon Thammasathan ở Pattaya cũng nhanh chóng được điều động tới hiện trường.

Chiếc vali màu đen được khóa chắc chắn bằng xích kim loại và khóa móc, thậm chí còn được buộc chặt ở bốn điểm.

Chiếc vali chứa thi thể một nữ giới và có nhiều chiếc tạ đĩa. Ảnh: Khaosod.

Khi mở vali, cảnh sát phát hiện thi thể một phụ nữ khoảng 30 tuổi, chỉ mặc một chiếc quần dài. Nạn nhân có thể đã tử vong được khoảng 5 ngày. Bên trong chiếc vali còn có 9 chiếc tạ đĩa còn mới.

Cảnh sát đang mở cuộc điều tra vụ án mạng. Ảnh: Khaosod.

Thi thể đã được gửi đi khám nghiệm tử thi. Theo điều tra sơ bộ, nạn nhân đã bị sát hại và thi thể bị đem giấu trong vali.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ án mạng.

Trước đó, hồi đầu năm, thi thể một phụ nữ cũng được tìm thấy trong chiếc vali màu đỏ tại Ban Chang, cách hồ chứa nước Klong Phai khoảng 14 km.

