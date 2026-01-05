Hà Nội

Thế giới

Triều Tiên lên tiếng về vụ phóng thử tên lửa mới nhất

Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát các vụ phóng thử tên lửa siêu vượt âm mới nhất của nước này.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Triều Tiên ngày 5/1 cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát các vụ phóng thử tên lửa siêu vượt âm của nước này hôm 4/1, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của đất nước.

Triều Tiên thông báo về vụ phóng thử này một ngày sau khi nước láng giềng cho biết họ đã phát hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo, và cáo buộc Triều Tiên thực hiện hành động khiêu khích. Các vụ phóng thử diễn ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lên đường sang thăm Trung Quốc.

ap26005027962351.jpg
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (giữa) giám sát vụ phóng thử tên lửa siêu vượt âm tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 4/1/2026. Ảnh: KCNA/KNS/AP.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết: "Thông qua vụ phóng thử tên lửa ngày 4/1, chúng ta có thể khẳng định rằng một nhiệm vụ công nghệ rất quan trọng đối với lĩnh vực quốc phòng đã được hoàn thành. Chúng ta phải liên tục nâng cấp các phương tiện quân sự, đặc biệt là các hệ thống vũ khí tấn công".

Theo AP, việc sở hữu vũ khí siêu vượt âm hoạt động hiệu quả sẽ cho phép Triều Tiên có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và Hàn Quốc.

Trong những tuần gần đây, Triều Tiên đã thử nghiệm những gì họ mô tả là tên lửa hành trình chiến lược tầm xa và tên lửa phòng không mới, đồng thời công bố những bức ảnh cho thấy tiến triển rõ rệt trong việc chế tạo tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của nước này.

Các vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra sau khi Mỹ tiến hành cuộc tấn công vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hôm 3/1.

Nhiều chuyên gia nhận định chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela có thể khiến Triều Tiên thúc đẩy việc mở rộng hơn nữa khả năng vũ khí hạt nhân của nước này, bởi nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho rằng điều này sẽ đảm bảo sự tồn tại của Chính phủ và chủ quyền quốc gia trước các hành động thù địch.

#Triều Tiên phóng thử tên lửa siêu vượt âm #Triều Tiên phóng thử tên lửa #vụ phóng tên lửa của Triều Tiên #Triều Tiên #nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Bài liên quan

Thế giới

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra biển vào sáng nay.

AP dẫn nguồn tin cho biết, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra biển hôm 4/1, chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lên đường sang Trung Quốc.

Trong một tuyên bố, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết một số tên lửa đạn đạo được phóng từ khu vực thủ đô của Triều Tiên vào khoảng 7h50 sáng ngày 4/1 và các tên lửa đã bay khoảng 900 km. Nhà chức trách Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích chi tiết các vụ phóng.

Xem chi tiết

Thế giới

Triều Tiên phóng thử tên lửa hành trình chiến lược tầm xa

Triều Tiên tuyên bố đã phóng các tên lửa hành trình chiến lược tầm xa ra biển để thử nghiệm khả năng răn đe hạt nhân của nước này.

AP đưa tin, Triều Tiên ngày 29/12 tuyên bố nước này đã phóng các tên lửa hành trình chiến lược tầm xa ra biển để thử nghiệm khả năng răn đe hạt nhân hôm 28/12, chỉ vài ngày sau khi cho thấy những tiến triển rõ rệt trong việc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của họ.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ "sự rất hài lòng" về các vụ phóng thử tên lửa diễn ra ở ngoài khơi bờ biển phía tây nước này hôm 28/12. Theo KCNA, ông Kim nhấn mạnh rằng việc thử nghiệm độ tin cậy của khả năng răn đe hạt nhân của Triều Tiên và thể hiện sức mạnh của nước này là “một hành động có trách nhiệm thực thi quyền tự vệ và răn đe chiến tranh” trước các mối đe dọa an ninh từ bên ngoài.

Xem chi tiết

Thế giới

Hàn Quốc phản ứng sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã "lên án mạnh mẽ" vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Theo Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 8/11 đã lên án mạnh mẽ vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng các hành động làm gia tăng căng thẳng giữa hai miền.

"Tên lửa được phóng lúc 12h35 trưa ngày 7/11 từ một khu vực ở phía bắc Bình Nhưỡng và bay được khoảng 700 km", Quân đội Hàn Quốc cho biết.

Xem chi tiết

