Triều Tiên lên tiếng về vụ phóng thử tên lửa mới nhất

Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát các vụ phóng thử tên lửa siêu vượt âm mới nhất của nước này.

AP đưa tin, Triều Tiên ngày 5/1 cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát các vụ phóng thử tên lửa siêu vượt âm của nước này hôm 4/1, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của đất nước.

Triều Tiên thông báo về vụ phóng thử này một ngày sau khi nước láng giềng cho biết họ đã phát hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo, và cáo buộc Triều Tiên thực hiện hành động khiêu khích. Các vụ phóng thử diễn ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lên đường sang thăm Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (giữa) giám sát vụ phóng thử tên lửa siêu vượt âm tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 4/1/2026. Ảnh: KCNA/KNS/AP.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết: "Thông qua vụ phóng thử tên lửa ngày 4/1, chúng ta có thể khẳng định rằng một nhiệm vụ công nghệ rất quan trọng đối với lĩnh vực quốc phòng đã được hoàn thành. Chúng ta phải liên tục nâng cấp các phương tiện quân sự, đặc biệt là các hệ thống vũ khí tấn công".

Theo AP, việc sở hữu vũ khí siêu vượt âm hoạt động hiệu quả sẽ cho phép Triều Tiên có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và Hàn Quốc.

Trong những tuần gần đây, Triều Tiên đã thử nghiệm những gì họ mô tả là tên lửa hành trình chiến lược tầm xa và tên lửa phòng không mới, đồng thời công bố những bức ảnh cho thấy tiến triển rõ rệt trong việc chế tạo tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của nước này.

Các vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra sau khi Mỹ tiến hành cuộc tấn công vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hôm 3/1.

Nhiều chuyên gia nhận định chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela có thể khiến Triều Tiên thúc đẩy việc mở rộng hơn nữa khả năng vũ khí hạt nhân của nước này, bởi nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho rằng điều này sẽ đảm bảo sự tồn tại của Chính phủ và chủ quyền quốc gia trước các hành động thù địch.