Thế giới

Máy bay chở 137 hành khách hủy cất cánh vì sự cố kỹ thuật

Chiếc máy bay của hãng hàng không Air India Express phải hủy cất cánh tại Shamshabad (Ấn Độ) sau khi gặp sự cố kỹ thuật.

An An (Theo India Today)

Tờ India Today đưa tin ngày 5/1, chuyến bay của hãng Air India Express từ Shamshabad, bang Telangana, đến Siliguri, bang Tây Bengal, đã buộc phải hủy cất cánh và quay trở lại nhà ga tại sân bay quốc tế Rajiv Gandhi sau khi phi công phát hiện sự cố kỹ thuật trên đường băng trong quá trình cất cánh.

Phi công đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa và điều khiển máy bay quay trở lại an toàn. Được biết, có 137 hành khách trên chuyến bay khi đó.

maybay.png
Chuyến bay Air India Express phải hủy cất cánh tại Shamshabad sau sự cố kỹ thuật. Ảnh minh họa: ITG.

Được biết, hoạt động tại sân bay quốc tế Rajiv Gandhi cũng bị gián đoạn do tầm nhìn kém, dẫn đến nhiều chuyến bay phải chuyển hướng hoặc hủy bỏ.

Trong đó, một chuyến bay từ Muscat đến Shamshabad đã phải chuyển hướng đến Mumbai, trong khi các chuyến bay từ Jeddah và Pune lần lượt chuyển hướng đến Chennai và Goa.

Chuyến bay Delhi - Hyderabad đã phải chuyển hướng đến Vijayawada, và chuyến bay Mumbai - Hyderabad đã phải chuyển hướng đến Nagpur. Ngoài ra, các chuyến bay từ Shamshabad đến Delhi, Chandigarh, Ranchi và Varanasi cũng bị hủy.

Các hãng hàng không cũng cảnh báo rằng tầm nhìn thấp và sương mù dày đặc ở Bhopal và Udaipur có thể làm gián đoạn lịch trình bay, dẫn đến khả năng chậm trễ cho đến khi điều kiện được cải thiện.

Sân bay Leh tạm thời đình chỉ tất cả chuyến bay cất cánh và hạ cánh do tuyết rơi dày ảnh hưởng đến hoạt động bay tại đây.

Trước đó, IndiGo đã cảnh báo về tình trạng tầm nhìn kém ảnh hưởng đến một số sân bay, bao gồm Hyderabad, Ranchi, Agartala, Dehradun, Guwahati và Bhubaneswar.

