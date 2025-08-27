Rúng động vụ phát hiện 4 thi thể nổi trên dòng sông ở Pháp

Liên quan đến vụ phát hiện 4 thi thể trên sông Seine ở Paris (Pháp), 2 nghi phạm đã bị bắt giữ.

Theo People, các phương tiện truyền thông địa phương Le Monde và Le Parisien đưa tin, vụ bắt giữ hai nghi phạm diễn ra một tuần sau khi một người đi đường phát hiện các thi thể trên sông Seine ở vùng ngoại ô phía đông nam Choisy-le-Roi tại Paris vào ngày 13/8 và trình báo cảnh sát.

Sông Seine ở Paris. Ảnh: Corbis.

Cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường và tìm thấy thi thể một người đàn ông 40 tuổi, đến từ thị trấn lân cận Créteil. Tiếp tục tìm kiếm, cảnh sát phát hiện thêm 3 thi thể gần đó.

Văn phòng công tố Créteil nói với tờ Le Parisien rằng 3 thi thể này được cho là của "3 người đàn ông trưởng thành" và hai trong số các thi thể dường như là các thanh niên ngoài 20 tuổi gốc Bắc Phi.

Theo Le Monde, các quan chức lưu ý rằng thi thể đầu tiên được người đi đường phát hiện dường như chưa ở dưới nước lâu, trong khi 3 thi thể còn lại "ở trong tình trạng phân hủy rất nghiêm trọng".

Hai thi thể có dấu hiệu bị thương, một nạn nhân có dấu hiệu bị siết cổ và nạn nhân còn lại có các vết thương nghiêm trọng khác.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ án mạng.

Văn phòng công tố Créteil nói với tờ Le Monde và Le Parisien ngày 20/8 rằng, cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm 24 tuổi có liên quan đến vụ giết người. Nghi phạm thứ hai được cho là đã bị bắt giữ vào ngày 21/8.

