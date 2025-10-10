Hà Nội

Thế giới

Phát hiện thi thể nữ giới bị trói vào khúc gỗ trong ao nước

Thi thể một người phụ nữ được tìm thấy trong tình trạng bị trói vào một khúc gỗ trong ao nước ở tỉnh Phetchaburi, Thái Lan.

An An (Theo The Thaiger)

Theo The Thaiger, vào ngày 29/9, Chokchai Thipnate đã nộp đơn trình báo tại Đồn cảnh sát Nong Ya Plong về việc mẹ anh, bà Ladda Dodesang, 55 tuổi, mất tích kể từ ngày 22/9 cùng với chiếc xe máy.

Người dân địa phương sau đó phát hiện chiếc xe máy của bà Ladda bị bỏ lại trong một khu rừng ở ranh giới giữa hai cộng đồng Ban Dong và Bang Sa Si Moom.

thailan.jpg
Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng bị trói vào khúc gỗ trong ao nước. Ảnh: Facebook.

Một cuộc tìm kiếm được tiến hành ở khu vực xung quanh, nhưng không tìm thấy dấu vết nào cho đến ngày 6/10 khi một người dân tình cờ phát hiện thi thể bà nổi trên một ao nước gần đó.

"Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng úp mặt xuống nước, bị trói vào một khúc gỗ lớn", cảnh sát cho biết.

Ngoài ra, các nhân viên pháp y tìm thấy 20.000 baht tiền mặt trên người nạn nhân.

Theo điều tra ban đầu, cảnh sát xác định đây là một vụ giết người.

Thi thể nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Phra Chomklao Phetchaburi để khám nghiệm tử thi nhằm xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết và tìm ra manh mối có thể xác định thủ phạm.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ án.

