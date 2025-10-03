Bắt giữ nghi phạm sát hại bạn gái, giấu thi thể trong tủ lạnh

Một người đàn ông trong độ tuổi 40 đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại bạn gái, sau đó giấu thi thể nạn nhân trong tủ lạnh suốt một năm.

Theo The Korea Times, ngày 30/9, Thẩm phán Kim Eun-ji của Tòa án Jeonju chi nhánh Gunsan, Hàn Quốc, đã ban hành lệnh bắt giữ nghi phạm với cáo buộc giết người và giấu thi thể nạn nhân trong tủ lạnh trong khoảng một năm.

Cảnh sát cho biết, nghi phạm bị cáo buộc đã siết cổ bạn gái, một phụ nữ ngoài 40 tuổi, vào ngày 20/10/2024 tại một căn hộ ở Gunsa, tỉnh Bắc Jeolla. Sau khi gây án, nghi phạm mua một chiếc tủ lạnh rồi để thi thể nạn nhân vào đó nhằm mục đích che giấu tội ác.

Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Yonhap.

Vụ án được đưa ra ánh sáng gần đây sau khi cảnh sát nhận được trình báo từ một người phụ nữ nói rằng nghi phạm đã thú nhận hành vi giết người.

Khoảng 20 phút sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm tại căn hộ và tìm thấy thi thể nạn nhân trong tủ lạnh.

Được biết, để che giấu tội ác, nghi phạm đã trả tiền thuê nhà cho nạn nhân và dùng điện thoại nạn nhân để nhắn tin cho gia đình cô để họ nghĩ rằng cô vẫn còn sống. Khi người thân hỏi tại sao không thể nói chuyện qua điện thoại, nghi phạm nhắn tin nói rằng cô quá bận.

Sau khi nạn nhân bị sát hại, nghi phạm đã chung sống với một phụ nữ khác. Khi biết về hành vi phạm tội của hắn ta, người phụ nữ này đã báo cho chị gái mình - người sau đó trình báo cảnh sát.

Nghi phạm khai đã sát hại nạn nhân khi hai người xảy ra tranh cãi về một khoản đầu tư thua lỗ. Hắn đã vay 50 triệu won của nạn nhân để đầu tư và bị lỗ 40 triệu won.

"Hắn ta vẫn tiếp tục sử dụng thẻ tín dụng của nạn nhân và thậm chí còn vay tiền dưới tên nạn nhân sau khi giết người", cảnh sát thông tin.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ án.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ấn Độ hạ độ tuổi truy cứu hình sự với tội hiếp dâm