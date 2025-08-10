Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước trên sông Sê Pôn.

Ngày 10/8, thông tin từ UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy nam thanh niên mất tích khi tắm sông Sê Pôn.

Trước đó, khoảng 15h40, ngày 09/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo về người bị đuối nước tại khu vực sông Sê Pôn thuộc khóm Duy Tân, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm nạn nhân.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo nhanh chóng triển khai lực lượng gồm 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 ca nô phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Trị nhanh chóng có mặt hiện trường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 11h30 ngày 10/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là anh V.T.K (SN 2004, ngụ xã Lìa, tỉnh Quảng Trị).

Hiện, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

