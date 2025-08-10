Hà Nội

Xã hội

Tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước trên sông Sê Pôn

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước trên sông Sê Pôn.

Hạo Nhiên

Ngày 10/8, thông tin từ UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy nam thanh niên mất tích khi tắm sông Sê Pôn.

Trước đó, khoảng 15h40, ngày 09/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo về người bị đuối nước tại khu vực sông Sê Pôn thuộc khóm Duy Tân, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

nam-thanh-nien-mat-tich-tren-song-da-duoc-tim-thay-17548123627451334234240.jpg
Lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm nạn nhân.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo nhanh chóng triển khai lực lượng gồm 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 ca nô phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Trị nhanh chóng có mặt hiện trường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 11h30 ngày 10/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là anh V.T.K (SN 2004, ngụ xã Lìa, tỉnh Quảng Trị).

Hiện, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Xã hội

Một học sinh đuối nước tử vong khi tắm ao ở Lâm Đồng

Trong lúc tắm ao cùng nhóm bạn, em P.Đ.B.N. (Lâm Đồng) không may bị đuối nước tử vong.

Ngày 9/8, thông tin từ UBND xã Tuy Đức (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước, khiến 1 học sinh tử vong thương tâm.

Trước đó, vào khoảng 11h45 cùng ngày (9/8), sau khi đi bẻ bắp cùng hai người chú về, cháu N. cùng một bạn xuống tắm ở khu vực nước sâu, trên bờ còn một người bạn khác đứng chờ. Một lúc sau, thấy N. chới với giữa ao, người bạn trên bờ lập tức nhảy xuống cứu nhưng bất thành.

Sống Khỏe

Cứu sống du khách Ấn Độ bị đuối nước khi tắm biển ở Đà Nẵng

Kịp thời cấp cứu và điều trị thành công cho một du khách người Ấn Độ bị đuối nước dẫn đến phù phổi cấp, suy hô hấp nặng khi tắm biển cùng gia đình.

Ngày 6/8, thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa kịp thời cấp cứu và điều trị thành công cho nam du khách người Ấn Độ trong tình trạng nguy kịch vì bị đuối nước dẫn đến phù phổi cấp, suy hô hấp nặng khi tắm biển cùng gia đình.

Nạn nhân là anh Koka Aneesh (21 tuổi, quốc tịch Ấn Độ), gặp nạn khi đang tắm biển vào buổi sáng. Theo lời kể của người thân, nạn nhân bất ngờ bị đuối nước trong khoảng hai phút.

Video

Hai anh em đuối nước ở Hà Nội: 7 phút kinh hoàng và nỗi day dứt

Hai anh em ruột sắp vào lớp 1 và lớp 5 cùng nhau chơi gần khu nhà trọ ở Hà Nội. Trong lúc vui chơi, không may cả hai rơi xuống giếng gần đó tử vong thương tâm.

Chiều 31/7, lãnh đạo UBND xã An Khánh (Hà Nội) xác nhận về vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến hai bé trai tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 30/7 tại thôn Đồng Niên (xã Đông La cũ, nay thuộc xã An Khánh). Thời điểm đó, hai bé trai là anh em ruột, sắp vào lớp 1 và lớp 5 cùng nhau ra sân chơi gần khu nhà trọ. Trong lúc vui chơi, do muốn lấy trái bóng, không may cả hai rơi xuống giếng gần đó.

