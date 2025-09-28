Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt dưới suối ở bán đảo Sơn Trà

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt cùng xe máy dưới suối ở bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Ngày 28/9, Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng, hỗ trợ đưa thi thể một người đàn ông tử vong trên bán đảo Sơn Trà và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Khoảng 13h48 cùng ngày, Ban Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng nhận được tin báo của người dân về việc trưa 27/9, ông P.T.P. (68 tuổi, trú TP Đà Nẵng) đi lên rẫy trên bán đảo Sơn Trà, phường Sơn Trà. Tuy nhiên, đến trưa 28/9, người nhà không liên hệ được với ông P.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà đã phối hợp cùng công an, lực lượng cứu hộ cứu nạn, tổ chức tìm kiếm và phát hiện xe máy của nạn nhân nằm dưới suối.

Lực lượng chức năng rất khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường vì nước chảy xiết do mưa lớn từ bão Bualoi gây ra.

Đến 15h, khi mưa ngớt, lực lượng chức năng tiếp cận dòng suối và phát hiện thi thể của ông P. mắc kẹt cùng xe máy. Thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng đưa lên bờ.

Cũng trong hôm nay, tại TP Đà Nẵng, Công an xã Khâm Đức vẫn đang phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người đàn ông mất tích khi bơi qua sông.

Trước đó, Công an xã Khâm Đức tiếp nhận tin báo của người dân về việc anh Lường Văn Khánh (27 tuổi, trú xã Khâm Đức) đi làm ở khu vực thôn 6, xã Phước Hiệp chiều 27/9. Khoảng 16h30, lúc bơi qua sông Nước Mỹ (Km39 đường Hồ Chí Minh) để về nhà, anh không may bị nước cuốn trôi.

Công an xã Khâm Đức nhanh chóng xác minh, phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở thôn tổ chức tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.