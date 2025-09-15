Hà Nội

Thế giới

Phát hiện thi thể bị trói tay chân dưới kênh nước

Thi thể một người đàn ông bị trói tay chân được phát hiện dưới kênh nước ở Min Buri, thủ đô Bangkok, Thái Lan.

An An (Theo The Thaiger)

Theo The Thaiger, nhân viên cửa hàng cá phát hiện thi thể nam giới bị trói tay chân úp mặt tại kênh Saen Saep, gần cây cầu nối khu dân cư với chợ Min Buri, vào ngày 8/9.

Sau khi nhận được tin báo vào khoảng 4h52 sáng 8/9, cảnh sát đã tới hiện trường và đưa thi thể lên. Nạn nhân được xác định là nam giới, trong độ tuổi từ 35 đến 40. Một tấm bê tông, nghi lấy từ vỉa hè, dài khoảng 70 đến 80 cm được tìm thấy tại hiện trường.

thai2.png
Thi thể bị trói tay chân được phát hiện dưới kênh nước ở Thái Lan. Ảnh: Matichon.

Nạn nhân mặc quần jean dài, áo phông dài tay màu xanh đậm có in chữ "4G" ở bên ngực trái. Khuôn mặt phù lên cho thấy nạn nhân đã tử vong từ hai đến ba ngày trước khi được phát hiện. Không phát hiện giấy tờ tùy thân trên người.

Janjira, chủ cửa hàng cá tại chợ Min Buri bên cạnh con kênh, cho biết nhân viên cửa hàng đã phát hiện ra thi thể vào sáng sớm và báo với cô, sau đó cô liên hệ với cảnh sát.

thai3.png
Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ án. Ảnh: Matichon.

Người dân địa phương cho biết khu vực kênh đào thường có nhiều người vô gia cư lui tới, nhưng thiếu ánh sáng và rất tối vào ban đêm.

Cảnh sát trưởng đồn cảnh sát Min Buri, ông Somphot Thongmoon, cho biết cách thức các sợi dây thừng được buộc có thể chỉ ra khả năng đây là một vụ tự tử. Tuy nhiên, các nhà điều tra không loại trừ khả năng giết người. Cảnh sát trưởng xác nhận không có vết thương bên ngoài nào trên thi thể nạn nhân.

Thi thể đã được đưa đi khám nghiệm tử thi. Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ án.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày ở Ấn Độ

Nguồn video: THĐT
