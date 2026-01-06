Hà Nội

Thế giới

Nhà riêng của Phó Tổng thống Mỹ Vance bị đột nhập

Một nghi phạm đã bị bắt giữ với cáo buộc gây thiệt hại tài sản tại nhà riêng của Phó Tổng thống JD Vance ở Cincinnati, Ohio, Mỹ.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết, William D. DeFoor, 26 tuổi, đã bị bắt giữ sau khi đập vỡ cửa kính và gây ra thiệt hại tài sản khác tại nhà riêng của Phó Tổng thống JD Vance ở Ohio vào rạng sáng 5/1 (giờ địa phương).

"William bị các đặc vụ, được phân công nhiệm vụ bảo vệ nhà của ông Vance ở Cincinnati, bắt giữ ngay sau nửa đêm", người phát ngôn của cơ quan, Anthony Guglielmi, thông tin.

ap26005499589549.jpg
Nhà chức trách kiểm tra cửa sổ bị vỡ và thiệt hại tài sản khác tại nhà riêng của Phó Tổng thống JD Vance ở Cincinnati, Ohio, ngày 5/1/2026. Ảnh: WCPO 9 News/AP.

Nghi phạm đang phải đối mặt với các cáo buộc gây thiệt hại tài sản tại khu vực hạn chế và hành hung, chống đối hoặc cản trở các nhân viên liên bang, theo Văn phòng Công tố viên Mỹ tại khu vực phía nam Ohio.

Theo báo cáo, nhân viên Cơ quan Mật vụ Mỹ đã nhìn thấy một người đàn ông chạy dọc theo hàng rào phía trước nhà của ông Vance. Người này mang theo một chiếc búa và đã phá hoại một chiếc xe của Cơ quan Mật vụ trên đường đi lên lối vào nhà, trước khi tiến về phía trước nhà và đập vỡ các cửa sổ kính.

Nghi phạm đã bị bắt giữ sau khi cố gắng bỏ chạy. Theo bản cáo trạng, anh ta bị buộc tội gây thiệt hại khoảng 28.000 đô la.

Trong một tuyên bố trên mạng X ngày 5/1, Phó Tổng thống JD Vance cảm ơn lực lượng thực thi pháp luật và Cơ quan Mật vụ Mỹ vì đã ứng phó với vụ việc. Phó Tổng thống Mỹ cũng xác nhận rằng ông và gia đình không có mặt ở nhà vào thời điểm vụ việc xảy ra.

Được biết, nơi ở chính thức của ông JD Vance trong thời gian tại chức là dinh thự của Phó Tổng thống nằm trong khuôn viên Đài quan sát Hải quân Mỹ ở thủ đô Washington DC.

