Hà Nội

Cảnh tượng ngỡ ngàng bên trong 'quê hương của ông già Noel'

Thế giới

Thành phố Rovaniemi ở Phần Lan còn được biết đến là "quê hương của ông già Noel".

An An (Theo THX)
Theo Tân Hoa Xã, thành phố Rovaniemi nổi tiếng thế giới với hoạt động ngắm cực quang, các môn thể thao mùa đông,... Nơi đây cũng được biết đến là "quê hương của ông già Noel", thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: Người dân chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc băng hình tuần lộc kéo xe trượt tuyết ở Rovaniemi, Phần Lan, ngày 2/1/2026. (Nguồn ảnh: Xinhua News)
Một quầy hàng bán cà phê và đồ ăn nhẹ ở Rovaniemi, Phần Lan, ngày 3/1/2026.
Cây cầu bắc qua sông Kemijoki ở Rovaniemi bị bao phủ bởi sương mù băng giá. Ảnh chụp ngày 3/1/2026.
Người dân tham quan làng ông già Noel, một điểm du lịch nổi tiếng ở Rovaniemi ngày 4/1/2026.
Tuyết phủ trắng xóa trên đường phố ở Rovaniemi ngày 3/1/2026.
Khung cảnh sông Kemijoki đóng băng ở Rovaniemi vì thời tiết lạnh giá.
Người dân đi dạo dọc bờ sông Kemijoki ở Rovaniemi.
Mọi người chờ tàu trên sân ga tại nhà ga Rovaniemi ngày 2/1/2026.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng đặc biệt ở Hà Lan (Nguồn video: THĐT)
#Du lịch Quê Hương Ông Già Noel #Làng Ông Già Noel Nổi Tiếng #Thành phố Rovaniemi #Phần Lan #Thành phố Rovaniemi ở Phần Lan

