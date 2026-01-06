Nhiều tiếng súng nổ gần Cung điện Miraflores ở thủ đô Venezuela

Nhiều tiếng súng nổ được ghi nhận ở thủ đô Caracas, Venezuela, tối 5/1, vài giờ sau khi bà Delcy Rodríguez tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời Venezuela.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tiếng súng nổ ở thủ đô Caracas, Venezuela tối 5/1

Nguồn video: X/RT

Theo Economic Times, tiếng súng và nổ lớn được ghi nhận tại thủ đô Caracas vào tối 5/1. Người dân địa phương chia sẻ video trên mạng xã hội cho thấy những đối tượng có vũ trang xuất hiện gần Cung điện Miraflores ở Caracas. Ít nhất 1 trong số các video đã được xác minh và xác nhận quay vào tối 5/1.

Video khác chưa được xác nhận cho thấy những người đàn ông cầm súng trên đường phố gần Cung điện Miraflores. Vào khoảng 20h30 tối 5/1, tiếng súng vang lên gần Cung điện Miraflores và bầu trời đêm sáng rực.

Các video cho thấy những người đàn ông có vũ trang gần Cung điện Miraflores, làm dấy lên lo ngại về tình trạng bất ổn và tranh giành quyền lực. Quân đội Venezuela đã triển khai lực lượng để kiểm soát tình hình. Ảnh: ET.

Các báo cáo địa phương cho biết thêm vụ việc liên quan đến một máy bay không người lái tiếp cận quá gần Cung điện Miraflores, dẫn đến phản ứng từ lực lượng bảo vệ Tổng thống.

Một số người có vũ trang được nhìn thấy di chuyển trên mái nhà gần Cung điện trong lúc tiếng súng vang lên. Theo Times Now, cư dân cho biết tiếng súng liên tục bắt đầu từ phía đông Caracas và lan rộng về khu vực trung tâm thành phố. Quân đội Venezuela đã triển khai xe bọc thép BMP-3.

Các video cho thấy cuộc đấu súng gần Cung điện kéo dài khoảng 20 phút, làm dấy lên lo ngại về một âm mưu đảo chính có thể xảy ra.

Lực lượng quân đội Venezuela đã phong tỏa các lối ra đường cao tốc và tăng cường hiện diện trên khắp thủ đô. Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino kêu gọi bình tĩnh và duy trì trật tự, ngay cả khi quân đội được triển khai dày đặc. Khu vực phía Đông Caracas trở nên yên tĩnh hơn vào khoảng 22 giờ tối.

Người dân địa phương suy đoán rằng những người cực đoan hoặc các nhóm vũ trang Colectivo có thể đang âm mưu đảo chính, nhưng thông tin này vẫn chưa được xác nhận. Các nhà chức trách sau đó tuyên bố "tình hình đã được kiểm soát".