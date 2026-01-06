35 người thiệt mạng, 1.200 người bị bắt trong cuộc biểu tình ở Iran

Ít nhất 35 người đã thiệt mạng và 1.200 người khác bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình gần đây ở Iran.

AP dẫn lời các nhà hoạt động ngày 6/1 cho biết, số người tử vong trong các vụ bạo lực liên quan đến các cuộc biểu tình ở Iran đã tăng lên ít nhất 35 người. Ngoài ra, hãng Human Rights Activists News Agency cho biết hơn 1.200 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình kéo dài hơn một tuần qua.

Các cuộc biểu tình đã lan rộng đến hơn 250 địa điểm tại 27 trong số 31 tỉnh của Iran. Được biết, trong số những người thiệt mạng có 4 trẻ em.

Người biểu tình tuần hành qua một cây cầu ở Tehran, Iran, ngày 29/12/2025. Ảnh: Fars/AP.

Hãng Fars (Iran) đưa tin vào tối 5/1 rằng khoảng 250 sĩ quan cảnh sát và 45 thành viên của lực lượng Basij thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bị thương trong các cuộc biểu tình.

Đây là cuộc biểu tình lớn nhất ở Iran kể từ năm 2022 sau cái chết của Mahsa Amini, 22 tuổi, trong trại giam.

Iran phải đối mặt với nhiều đợt biểu tình trên toàn quốc trong những năm gần đây. Khi các lệnh trừng phạt siết chặt và việc đồng Rial chạm mức thấp kỷ lục, khoảng 1,44 triệu Rial đổi được 1 USD, vào tháng 12/2025 đã châm ngòi cho cuộc biểu tình mới nhất.

Các cuộc biểu tình mới nhất này dường như chưa có dấu hiệu dừng lại, ngay cả sau khi Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm 3/1 tuyên bố "những kẻ gây bạo loạn phải bị trừng trị thích đáng".

