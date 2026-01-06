Khoảnh khắc Tổng thống Venezuela Maduro bị đưa tới tòa án ở New York

Sáng 5/1 (giờ địa phương), Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ bị đưa từ Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn tới tòa án ở Manhattan, New York.

Theo AP, đoàn xe chở Tổng thống Maduro rời nhà tù vào khoảng 7h15 sáng 5/1 (giờ địa phương) và đến một sân vận động gần đó, nơi ông Maduro chậm rãi tiến về phía chiếc trực thăng đang chờ sẵn.

Lực lượng Mỹ đưa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores tới sân bay trực thăng Wall Street ở thành phố New York, ngày 5/1/2026. Ảnh: Global Look Press/CNP.

Chiếc trực thăng bay qua cảng New York và hạ cánh xuống một sân bay trực thăng ở Manhattan. Sau khi xuống máy bay, ông Maduro bị đưa lên một chiếc xe bọc thép.

Vài phút sau, đoàn xe của lực lượng thực thi pháp luật Mỹ đã vào bên trong một nhà để xe tại khu phức hợp tòa án ở New York, nơi vợ chồng ông Nicolas Maduro sẽ tham gia phiên điều trần đầu tiên kể từ khi bị Mỹ bắt giữ hôm 3/1.

Xe bọc thép chở Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông đến tòa án ở Manhattan, New York, ngày 5/1/2026. Ảnh: AP.

Bản cáo trạng dài 25 trang được công bố trước đó vào hôm 3/1 cáo buộc ông Maduro và những người khác đã hợp tác với các băng đảng ma túy để tạo điều kiện vận chuyển hàng nghìn tấn cocaine vào Mỹ. Họ có thể phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội. Tuy nhiên, ông Maduro bác bỏ mọi cáo buộc.

Trong diễn biến liên quan, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp hôm 5/1 sau vụ Mỹ tấn công vào Venezuela. Quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng Mỹ có thể đã vi phạm luật quốc tế bằng hành động đơn phương của mình.

Trong một tuyên bố, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết ông "vô cùng lo ngại rằng các quy tắc của luật pháp quốc tế đã không được tôn trọng liên quan đến hành động quân sự (của Mỹ) ngày 3 tháng 1".