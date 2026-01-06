Hà Nội

Thế giới

Khoảnh khắc Tổng thống Venezuela Maduro bị đưa tới tòa án ở New York

Sáng 5/1 (giờ địa phương), Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ bị đưa từ Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn tới tòa án ở Manhattan, New York.

An An (Theo AP)

>>> Mời độc giả xem video: Ông Maduro bị đưa từ Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn tới tòa án ở Manhattan, New York

Nguồn video: Fox News/X

Theo AP, đoàn xe chở Tổng thống Maduro rời nhà tù vào khoảng 7h15 sáng 5/1 (giờ địa phương) và đến một sân vận động gần đó, nơi ông Maduro chậm rãi tiến về phía chiếc trực thăng đang chờ sẵn.

maduro1.png
Lực lượng Mỹ đưa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores tới sân bay trực thăng Wall Street ở thành phố New York, ngày 5/1/2026. Ảnh: Global Look Press/CNP.

Chiếc trực thăng bay qua cảng New York và hạ cánh xuống một sân bay trực thăng ở Manhattan. Sau khi xuống máy bay, ông Maduro bị đưa lên một chiếc xe bọc thép.

Vài phút sau, đoàn xe của lực lượng thực thi pháp luật Mỹ đã vào bên trong một nhà để xe tại khu phức hợp tòa án ở New York, nơi vợ chồng ông Nicolas Maduro sẽ tham gia phiên điều trần đầu tiên kể từ khi bị Mỹ bắt giữ hôm 3/1.

ap26005459976539.jpg
Xe bọc thép chở Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông đến tòa án ở Manhattan, New York, ngày 5/1/2026. Ảnh: AP.

Bản cáo trạng dài 25 trang được công bố trước đó vào hôm 3/1 cáo buộc ông Maduro và những người khác đã hợp tác với các băng đảng ma túy để tạo điều kiện vận chuyển hàng nghìn tấn cocaine vào Mỹ. Họ có thể phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội. Tuy nhiên, ông Maduro bác bỏ mọi cáo buộc.

Trong diễn biến liên quan, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp hôm 5/1 sau vụ Mỹ tấn công vào Venezuela. Quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng Mỹ có thể đã vi phạm luật quốc tế bằng hành động đơn phương của mình.

Trong một tuyên bố, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết ông "vô cùng lo ngại rằng các quy tắc của luật pháp quốc tế đã không được tôn trọng liên quan đến hành động quân sự (của Mỹ) ngày 3 tháng 1".

Bài liên quan

Thế giới

Tổng thống lâm thời Venezuela tổ chức cuộc họp nội các đầu tiên

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã tổ chức cuộc họp nội các đầu tiên kể từ khi Mỹ bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolás Maduro.

The Guardian đưa tin ngày 5/1, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã tổ chức cuộc họp nội các đầu tiên kể từ khi Mỹ bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolás Maduro hôm 3/1.

Kênh truyền hình nhà nước chiếu cảnh bà Rodriguez ngồi ở bàn cùng Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino và Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello trong Cung điện Miraflores.

Xem chi tiết

Thế giới

Biểu tình tại Mỹ phản đối chiến dịch quân sự ở Venezuela

Các cuộc biểu tình đã diễn ra tại hơn 100 thành phố của nước Mỹ nhằm phản đối vụ Mỹ tấn công vào Venezuela và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro.

Theo Tân Hoa Xã, hàng trăm người đã xuống đường ở Manhattan, New York, ngày 3/1 để phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela, trong đó có việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân của ông.

Cuộc tuần hành là một phần của làn sóng biểu tình trên toàn quốc "Không chiến tranh với Venezuela" diễn ra tại hơn 100 thành phố của Mỹ, bao gồm Seattle, New York, Boston, Los Angeles, Atlanta, Chicago và Miami,...

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống lâm thời Venezuela kêu gọi người dân đoàn kết

Tòa án Tối cao Venezuela đã chỉ định Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đảm nhiệm vai trò Tổng thống lâm thời Venezuela.

Theo India Times, Venezuela bước vào một giai đoạn mới đầy bất ổn hôm 3/1, sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ trong một chiến dịch quân sự của Mỹ.

Do chưa có thông báo về quá trình chuyển giao chính trị ngay lập tức, Tòa án Tối cao nước này đã chỉ định bà Delcy Rodriguez đảm nhiệm vai trò Tổng thống lâm thời Venezuela, phù hợp với các điều khoản hiến pháp liên quan đến trường hợp tổng thống vắng mặt.

Xem chi tiết

