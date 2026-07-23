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Sống Khỏe

Hai ca sốt rét ác tính nguy kịch được cứu sống

TNgày 22/7, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lễ tiễn hai bệnh nhân sốt rét ác tính từng trong tình trạng nguy kịch trở về với gia đình sau nhiều ngày điều trị tích cực.

Thúy Nga

Hai người được xuất viện gồm một bệnh nhân Việt Nam, 51 tuổi và một bệnh nhân quốc tịch Trung Quốc, 38 tuổi. Cả hai đều được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng sốt rét ác tính rất nặng, rối loạn ý thức, tổn thương đa cơ quan và cần hồi sức tích cực.

Đáng chú ý, bệnh nhân 38 tuổi nhập viện với hàng loạt biến chứng nguy hiểm như sốt rét thể não, tổn thương gan, suy thận, viêm phổi, thiếu máu, giảm tiểu cầu. Người bệnh phải đặt nội khí quản, thở máy và lọc máu liên tục để duy trì sự sống.

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Ngày 22/7, hai người bệnh sốt rét ác tính nguy kịch đã được ra viện trong niềm vui của các thầy thuốc và gia đình

Một trong những thách thức lớn nhất đối với ê-kíp điều trị là nguồn thuốc artesunate đường tiêm - thuốc đặc hiệu điều trị sốt rét ác tính - khi đó rất hạn chế. Lượng thuốc còn lại tại Bệnh viện Bạch Mai chỉ đủ hoàn thành phác đồ điều trị cho người bệnh nhập viện trước, trong khi tình trạng của bệnh nhân còn lại diễn biến xấu từng giờ.

Song song với các biện pháp hồi sức chuyên sâu nhằm kiểm soát suy đa tạng, Bệnh viện khẩn trương báo cáo Bộ Y tế, đồng thời phối hợp với WHO và các đối tác trong nước, quốc tế tìm nguồn thuốc artesunate.

Nhờ sự điều phối kịp thời, thuốc đã được vận chuyển về Việt Nam đúng thời điểm, giúp kiểm soát ký sinh trùng sốt rét, hạn chế tổn thương các cơ quan và tạo cơ hội để người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

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Ban lãnh đạo Viện Y học nhiệt đới Bạch Mai khám và động viên người bệnh - Ảnh BVCC

Phát biểu tại lễ xuất viện, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết việc hai người bệnh hồi phục từ tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc" là thành quả của năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.

PGS.TS Đào Xuân Cơ ví mô hình phối hợp đa chuyên khoa như một đội bóng hoàn chỉnh, trong đó mỗi vị trí đều có vai trò riêng. Chỉ khi tất cả phối hợp nhịp nhàng, cơ hội cứu sống người bệnh mới được nâng lên.

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WHO tặng thuốc cho bệnh viện Bạch Mai - Ảnh BVCC

Bà Erin Kenney, Trưởng nhóm Chăm sóc sức khỏe toàn dân và Kiểm soát bệnh tật, Văn phòng WHO tại Việt Nam, đánh giá cao năng lực chuyên môn cũng như cách tổ chức điều trị các ca bệnh nặng của Bệnh viện Bạch Mai, đặc biệt là Viện Y học nhiệt đới.

Theo đại diện WHO, Việt Nam đã kiểm soát tốt bệnh sốt rét trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, mỗi năm vẫn ghi nhận các trường hợp mắc bệnh nhập khẩu từ những quốc gia và khu vực còn lưu hành sốt rét.

Sốt rét ác tính có thể gây hôn mê, thiếu máu nặng, suy thận cấp, phù phổi và nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Vì vậy, việc chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quyết định đối với khả năng cứu sống người bệnh.

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Người bệnh 38 tuổi Trung Quốc nhập viện trong tình trạng nguy kịch đã được cứu sống - Ảnh BVCC

WHO cũng cho biết đã phối hợp với Bộ Y tế Campuchia và Văn phòng WHO tại Campuchia để hỗ trợ vận chuyển thuốc artesunate đến Việt Nam, góp phần quan trọng vào thành công điều trị hai trường hợp này.

Dấu hiệu cảnh báo sốt rét ác tính cần cấp cứu ngay

- Sốt cao, rét run, vã mồ hôi sau khi trở về từ vùng có lưu hành sốt rét.

- Rối loạn ý thức, ngủ gà, co giật hoặc hôn mê.

- Khó thở, suy hô hấp.

- Tiểu ít hoặc vô niệu, dấu hiệu suy thận cấp.

- Vàng da, thiếu máu, xuất huyết hoặc giảm tiểu cầu.

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#Điều trị sốt rét ác tính nguy kịch #Phối hợp đa chuyên khoa trong cấp cứu #Vai trò của thuốc artesunate trong điều trị #Hợp tác quốc tế hỗ trợ nguồn thuốc #Chẩn đoán và xử trí ca bệnh nặng

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