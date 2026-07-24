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Số hóa - Xe

Mitsubishi Pajero 2027 mới lộ nội thất, hé lộ nhiều chi tiết đáng tiền

Mitsubishi Motors mới đây đã công bố loạt hình ảnh teaser của Pajero thế hệ mới, trong đó lần đầu tiên hé lộ một phần khoang nội thất hứa hẹn nâng cấp đáng giá.

Thảo Nguyễn
Video: Hé lộ mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero 2027 mới.

Dù chỉ công bố một góc nhỏ của bảng táp-lô, những hình ảnh mới đã phần nào cho thấy định hướng thiết kế nội thất của Pajero thế hệ mới. Từ những dữ liệu này, chuyên trang ô tô Nhật Bản Motor Fan đã dựng bản vẽ mô phỏng (render) nhằm phác họa diện mạo khoang lái của mẫu SUV sắp ra mắt.

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Mitsubishi Motors mới đây đã công bố loạt hình ảnh teaser của Pajero 2027.

Theo bản dựng, Pajero mới có thể được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,3 inch, kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD hoàn toàn mới. Điểm nhấn nằm ở thiết kế ba khu vực hiển thị, lấy cảm hứng từ cụm đồng hồ cơ học trên các đời Pajero trước nhưng được số hóa để phù hợp với xu hướng hiện nay.

Các thông tin hiển thị trên cụm đồng hồ được kỳ vọng sẽ phục vụ tốt cho nhu cầu vận hành địa hình, bao gồm độ cao so với mực nước biển, la bàn, nhiệt độ bên ngoài, góc dốc lên/xuống và độ nghiêng thân xe. Đây cũng là những chi tiết đã xuất hiện trong hình ảnh teaser do Mitsubishi công bố.

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Theo bản dựng, Pajero mới có thể được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,3 inch, kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD hoàn toàn mới

Không chỉ vậy, khu vực bệ trung tâm được dự đoán sẽ sử dụng cần số điện tử cùng núm xoay điều khiển hệ dẫn động bốn bánh Super All-Wheel Control (S-AWC). Cách bố trí này hứa hẹn mang lại trải nghiệm điều khiển thuận tiện hơn khi di chuyển trên nhiều loại địa hình, đồng thời nâng cao cảm giác hiện đại và cao cấp cho mẫu SUV đầu bảng của Mitsubishi.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những hình ảnh nội thất do Motor Fan công bố hiện mới chỉ là bản dựng bằng đồ họa máy tính, được phát triển dựa trên teaser chính thức và ngôn ngữ thiết kế mới của Mitsubishi. Vì vậy, một số chi tiết có thể sẽ thay đổi khi phiên bản thương mại chính thức ra mắt.

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Sự xuất hiện của những hình ảnh đầu tiên về nội thất cho thấy màn tái xuất của Pajero đang đến rất gần.

Theo nhiều nguồn tin, Pajero thế hệ mới sẽ được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm dạng thang của mẫu bán tải Triton. Dù vậy, Mitsubishi được cho là đã tinh chỉnh hệ thống treo và nâng cấp không gian nội thất nhằm tạo sự khác biệt cho mẫu SUV đầu bảng của mình.

Sự xuất hiện của những hình ảnh đầu tiên về nội thất cho thấy màn tái xuất của Pajero đang đến rất gần, đồng thời hé lộ tham vọng của Mitsubishi trong việc đưa mẫu SUV biểu tượng này trở lại phân khúc xe địa hình cao cấp với sự cân bằng giữa khả năng off-road và tính tiện nghi dành cho gia đình.

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