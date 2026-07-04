Phát hiện 'siêu Trái đất' có khả năng sinh sống ở rất gần

Các nhà thiên văn học vừa phát hiện một ngoại hành tinh dạng đá có kích thước gấp đôi Trái Đất, nằm quanh vùng có thể sinh sống của ngôi sao chủ Gliese 3378.

Theo kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Astrophysical Journal, Gliese 3378, còn được biết đến với tên gọi GJ 3378, LHS 1805 hoặc TIC 322347050, là một ngôi sao lùn đỏ nằm cách Trái Đất 25 năm ánh sáng trong chòm sao Hươu cao cổ ở bán cầu bắc.

Minh họa góc nhìn từ bề mặt Gliese 3378b hướng về ngôi sao chủ. Ảnh: Nikolai Berman / Đại học California, Irvine.

Hành tinh mới được phát hiện, Gliese 3378b, có khối lượng khoảng 2,3 lần Trái Đất và chu kỳ quỹ đạo là 21,45 ngày. Hành tinh này nằm trong vùng nhận được lượng bức xạ phù hợp để nước có thể tồn tại ở dạng lỏng trên bề mặt.

“Khoảng 70% các ngôi sao trong dải Ngân Hà là sao lùn đỏ, vì vậy chúng đại diện cho tiêu chuẩn chung,” TS Michael Endl, nhà thiên văn học tại Đại học Texas, Austin cho biết.

“Phát hiện này thực sự thú vị. Đây là một trong những ‘hàng xóm vũ trụ’ gần nhất của chúng ta. 25 năm ánh sáng nghe có vẻ xa, nhưng dải Ngân Hà rộng khoảng 100.000 năm ánh sáng, nên về mặt này thì nó như ở ngay bên cạnh.” - TS Paul Robertson, nhà thiên văn học tại Đại học California, Irvine chia sẻ.

Để nghiên cứu Gliese 3378b, TS Endl, TS Robertson cùng các cộng sự đã sử dụng thiết bị Habitable-zone Planet Finder trên kính viễn vọng Hobby-Eberly tại Đài thiên văn McDonald ở Texas, và thiết bị quang phổ NEID trên kính viễn vọng WIYN tại Đài thiên văn quốc gia Kitt Peak ở Arizona.

“Siêu Trái Đất này nhận được khoảng 90% lượng bức xạ từ ngôi sao chủ so với Trái Đất nhận từ Mặt Trời”, TS Robertson cho biết.

"Siêu Trái đất" Gliese 3378b có kích thước gấp đôi hành tinh của chúng ta và nằm trong vùng có thể ở được.

Một bí ẩn còn bỏ ngỏ là bản chất của bầu khí quyển Gliese 3378b — hoặc liệu hành tinh này có khí quyển hay không.

Hành tinh này nằm ngay rìa khu vực mà các nhà nghiên cứu gọi là “bờ biển vũ trụ” — vùng quanh một ngôi sao mà nếu hành tinh nằm ngoài đó, bức xạ sao có thể tước bỏ khí quyển của nó.

Một ví dụ trong Hệ Mặt Trời là sao Hỏa, mà các nhà thiên văn cho rằng từng có khí quyển giống Trái Đất trước khi bị bức xạ Mặt Trời phá hủy.

Việc phát hiện Gliese 3378b bổ sung thêm một ứng viên vào danh sách các ngoại hành tinh có thể phù hợp cho sự sống.

Khi một hành tinh trong vùng có thể ở được sở hữu khí quyển phù hợp, chúng ta có thể tiếp tục nghiên cứu sâu hơn để tìm kiếm dấu hiệu sinh học, nước lỏng hoặc các dấu hiệu khác của sự sống — những yếu tố đòi hỏi cả khí quyển và lượng nhiệt thích hợp từ ngôi sao chủ.