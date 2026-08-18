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Kho tri thức

Vì sao UFO vẫn là bí ẩn khiến con người tò mò?

Nhiều vụ nhìn thấy vật thể bay bất thường có thể được lý giải bằng tự nhiên hoặc công nghệ con người, nhưng một số trường hợp vẫn bỏ ngỏ.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Hiện tượng bí ẩn về UFO (vật thể bay không xác định) đã liên tục khơi dậy sự tò mò và tranh luận của con người kể từ những năm 1940. Mỗi năm, nhiều vụ nhìn thấy UFO được báo cáo trên toàn thế giới, từ những công dân bình thường đến các phi công chuyên nghiệp. Mô tả của họ rất giống nhau – máy bay hình đĩa, di chuyển im lặng, biến mất đột ngột và hiện tượng phát sáng.

Cộng đồng khoa học đưa ra nhiều lời giải thích khác nhau cho hiện tượng UFO. Nhiều vụ UFO được báo cáo cuối cùng đã được chứng minh là do các hiện tượng tự nhiên hoặc yếu tố con người gây ra.

Các hiện tượng quang học bất thường trong khí quyển, chẳng hạn như những đốm sáng kỳ lạ hình thành do ánh sáng mặt trời khúc xạ qua các tinh thể băng, các hiện tượng điện tử khí quyển hiếm gặp. Thậm chí cả các chuyến bay thử nghiệm bí mật của máy bay quân sự đều có thể là nguồn gốc của "vật thể bay không xác định".

Tuy nhiên, khoảng 5%-20% các báo cáo về UFO không thể được giải thích bằng kiến ​​thức khoa học hiện tại. Những trường hợp này thường đi kèm với nhiều bằng chứng, bao gồm hồ sơ radar, lời khai từ nhiều nhân chứng đáng tin cậy và thậm chí cả bằng chứng vật lý.

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Ảnh: @Space.

Con đường khoa học để tìm ra sự thật

Thái độ của cộng đồng khoa học đối với hiện tượng UFO đang trải qua một sự thay đổi tinh tế. Theo truyền thống, nghiên cứu UFO bị coi là "khoa học giả", nhưng trong những năm gần đây, các chính phủ trên toàn thế giới đã bắt đầu tiếp cận chủ đề này với thái độ cởi mở hơn. Một báo cáo về UFO năm 2021 do các cơ quan tình báo Mỹ công bố đã thừa nhận rằng, một số hiện tượng thực sự vượt ra ngoài khuôn khổ giải thích hiện có.

Các nhà thiên văn học cũng đang tìm kiếm một cách có hệ thống các tín hiệu về sự sống thông minh trong vũ trụ thông qua các dự án khoa học như SETI (Tìm kiếm trí tuệ ngoài Trái đất). Nghiên cứu UFO hiện đại có xu hướng sử dụng thuật ngữ trung lập hơn là "UAP" (Hiện tượng trên không không xác định), nhấn mạnh việc sử dụng các phương pháp khoa học hơn là những quan niệm định kiến ​​để khám phá những hiện tượng bất thường này. Các phương pháp nghiên cứu cũng ngày càng đa dạng, từ việc phân tích lời khai của nhân chứng đến nghiên cứu các bằng chứng vật lý có thể có.

Dù là hiện tượng vật lý có thật hay chỉ là sự phóng chiếu tâm lý tập thể, UFO đã trở thành một biểu tượng bí ẩn trong văn hóa nhân loại. Chúng tượng trưng cho sự tò mò vĩnh cửu của nhân loại về những điều chưa biết.

Mời quý độc giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: VTV24.
#Bí ẩn #UFO #người ngoài hành tinh #vũ trụ #trái đất

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