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Kho tri thức

Phát hiện họ hàng của đom đóm với bộ râu chưa từng có

Các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Đại học Palacký và Đại học Mandalay đã phát hiện một loài bọ cánh cứng cổ đại được bảo quản gần như nguyên vẹn trong hổ phách Myanmar.

Tuệ Minh

Loài mới được đặt tên Icaroramus perisi, sống vào giữa kỷ Phấn Trắng, khoảng 100 triệu năm trước.

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Hình ảnh phục dựng về loài bọ họ hàng của đom đóm nhưng có đôi râu kỳ lạ.

Điểm đặc biệt nhất của hóa thạch là đôi râu có cấu trúc cực kỳ phức tạp, chưa từng được ghi nhận ở bất kỳ loài bọ cánh cứng nào, kể cả đom đóm hiện đại và các họ hàng của chúng.

Mỗi chiếc râu của Icaroramus gồm 12 đốt. Đặc biệt, các đốt từ số 4 đến 11 đều mang hai cặp nhánh, thuộc hai kiểu hình thái khác nhau. Tổng thể tạo thành một cấu trúc giống như một anten phân nhánh cực kỳ phức tạp.

Ở những loài bọ cánh cứng có râu phân nhánh khác, mỗi đốt thường chỉ có một nhánh hoặc một cặp nhánh. Cấu trúc của Icaroramus vì thế được các nhà nghiên cứu gọi là quadriheteroramose” – một kiểu kiến trúc râu chưa từng được biết đến trong cả hóa thạch lẫn các loài còn sống.

Các nhà khoa học cho rằng cấu trúc này có thể giúp con vật phát hiện các chất hóa học trong không khí, trong đó có pheromone – những tín hiệu hóa học đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm bạn tình. Tuy nhiên, chức năng chính xác của từng nhánh râu vẫn chưa thể xác định chắc chắn chỉ từ hóa thạch.

Icaroramus thuộc nhóm lampyroid, nhóm bao gồm đom đóm và một số họ hàng có khả năng phát sáng.

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Khối hổ phách bảo quản loài động vật có số tuổi đến 100 triệu năm.

Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy cơ thể Icaroramus có mức độ cứng hóa trung gian: không quá cứng như một số loài bọ cổ đại khác nhưng cũng không mềm như nhiều loài đom đóm và bọ giun phát sáng hiện nay. Đặc điểm này giúp họ xếp loài mới vào họ Cretophengodidae, một nhóm bọ đã tuyệt chủng.

Hóa thạch Icaroramus cho thấy các họ hàng cổ xưa của đom đóm từng thử nghiệm những cấu trúc cơ thể hoàn toàn không còn tồn tại ở thế giới hiện đại.

Theo nhà nghiên cứu Yan-Da Li, việc phát hiện những hóa thạch có đặc điểm khác thường như Icaroramus giúp các nhà khoa học mở rộng hiểu biết về những hướng tiến hóa mà các loài hiện nay không còn lưu giữ.

Hổ Phách hình thành như thế nào?
Academia Sinica/Biological Sciences
#phát hiện loài bọ cổ đại trong hổ phách #cấu trúc râu kỳ lạ của Icaroramus #đặc điểm tiến hóa của đom đóm cổ đại #vai trò của cấu trúc râu trong cảm nhận hóa học #quá trình tiến hóa phát sáng của bọ khủng long

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