Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Một năm dài 385 ngày: Thế giới xa xôi giống Trái Đất đến kinh ngạc

Giữa hàng nghìn thế giới ngoài Hệ Mặt Trời, có một hành tinh từng được xem là “người anh em” gần gũi nhất của Trái Đất.

Thanh Bình (tổng hợp)

Năm 2015, kính viễn vọng không gian Kepler phát hiện Kepler-452b, một hành tinh cách chúng ta khoảng 1.400 năm ánh sáng trong chòm sao Thiên Nga. NASA khi đó gọi nó là “người anh em họ lớn tuổi” của Trái Đất, bởi đây là hành tinh đầu tiên có kích thước gần Trái Đất được xác nhận quay quanh một ngôi sao rất giống Mặt Trời và nằm trong vùng có thể tồn tại nước lỏng.

Ảnh: sputniknews

Kepler-452b lớn hơn Trái Đất đáng kể, với bán kính khoảng 1,63 lần Trái Đất. Nó hoàn thành một vòng quanh ngôi sao của mình trong khoảng 384,8 ngày – gần như một năm Trái Đất. Khoảng cách từ hành tinh đến ngôi sao cũng xấp xỉ khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời. Ngôi sao Kepler-452 thuộc loại G2, cùng loại quang phổ với Mặt Trời, dù nó già hơn và sáng hơn một chút.

Điều này khiến Kepler-452b đặc biệt hấp dẫn. Nếu Trái Đất là một thế giới đá quay quanh một ngôi sao giống Mặt Trời, thì Kepler-452b có một số đặc điểm khiến nó trông như phiên bản lớn hơn và già hơn của chúng ta.

Ảnh: space

Nhưng có một vấn đề rất lớn: chúng ta không biết bề mặt Kepler-452b thực sự trông như thế nào.

Những hình ảnh về đại dương xanh, lục địa và mây trắng thường thấy trên Internet chỉ là hình minh họa. Các nhà khoa học chưa biết chắc hành tinh có bề mặt đá hay có đại dương, khí quyển dày đến đâu, thậm chí chưa xác định được thành phần của nó một cách trực tiếp. NASA cũng lưu ý rằng dù kích thước của Kepler-452b khiến nó có khả năng là một hành tinh đá, đây chưa phải bằng chứng về sự tồn tại của sự sống.

Và Kepler-452b không còn là ứng viên duy nhất. Những phát hiện sau đó như TRAPPIST-1e và TOI-700 e thậm chí có kích thước gần Trái Đất hơn. NASA cho biết TRAPPIST-1e có kích thước, mật độ và lượng bức xạ nhận được rất tương đồng với Trái Đất, trong khi TOI-700 e có kích thước khoảng 95% Trái Đất và nằm trong vùng có thể tồn tại nước lỏng.

Ảnh: swarajyamag

Vì vậy, nếu hiểu “giống Trái Đất nhất” là giống cả hệ thống Trái Đất–Mặt Trời, Kepler-452b vẫn là một trong những ứng viên nổi bật nhất. Nhưng nếu xét riêng kích thước, mật độ và điều kiện bức xạ, danh sách những “Trái Đất thứ hai” đã trở nên phức tạp hơn nhiều.

Điều kỳ diệu nhất nằm ở khoảng cách: ánh sáng chúng ta nhận được từ Kepler-452b hôm nay đã rời hành tinh ấy khoảng 1.400 năm trước. Khi chúng ta nhìn nó, chúng ta không nhìn thấy Kepler-452b của hiện tại, mà nhìn thấy một thế giới xa xôi như nó từng tồn tại từ thời Đế chế La Mã còn đang thống trị châu Âu.

Có thể đó là một thế giới chết. Có thể nó có đại dương. Và cũng không loại trừ khả năng ở đâu đó trên hành tinh ấy từng xuất hiện sự sống. Chúng ta vẫn chưa biết.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Khám phá hành tinh Kepler-452b #So sánh Kepler-452b và Trái Đất #Các đặc điểm của hành tinh ngoài hệ Mặt Trời #Khả năng tồn tại sự sống trên hành tinh xa xôi #Ảnh hưởng của khoảng cách ánh sáng đến quan sát

Bài liên quan

Kho tri thức

Phát hiện nước gần hố đen ở trung tâm dải Ngân hà

Các nhà thiên văn học đã phát hiện bụi và nước ở vị trí đáng ngạc nhiên gần hố đen Sagittarius A*, ở trung tâm của Dải Ngân hà, nơi cực kỳ khắc nghiệt.

Mặc dù các nhà thiên văn học đã từng phát hiện nước gần các ngôi sao khác trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên nước được tìm thấy ở vị trí gần hố đen siêu khối lượng của Dải Ngân hà, được biết đến với tên gọi Sagittarius A*.

9ykyfpey8kp7pqsujgyptb-1024-80png.jpg
Vùng hỗn loạn bao quanh một ngôi sao đang chết gần hố đen trung tâm của thiên hà Milky Way. Ảnh:ESA/Webb, NASA & CSA
Xem chi tiết

Kho tri thức

Kính thiên văn lớn nhất thế giới đang được xây dựng gây choáng ngợp

Một “con mắt” khổng lồ đang mọc lên giữa sa mạc Chile, hứa hẹn nhìn sâu hơn vào những thế giới xa xôi của vũ trụ.

Trên đỉnh Cerro Armazones, giữa sa mạc Atacama khô cằn của Chile, Đài quan sát Nam Âu đang xây dựng Kính thiên văn Cực lớn (Extremely Large Telescope - ELT) – kính thiên văn quang học và hồng ngoại lớn nhất thế giới khi hoàn thành. Công trình nằm ở độ cao hơn 3.000m, một trong những địa điểm quan sát thiên văn lý tưởng nhất Trái Đất. Khu vực này có hơn 320 đêm trời quang mỗi năm và rất ít ô nhiễm ánh sáng.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Radio thiên văn thay đổi cách con người khám phá vũ trụ ra sao?

Radio thiên văn đã mở ra một "đôi tai" khổng lồ giúp nhân loại lắng nghe vũ trụ theo cách mà mắt người không bao giờ làm được.

Khi ngước nhìn bầu trời, chúng ta thường nghĩ đến những kính thiên văn quang học ghi lại ánh sáng từ các vì sao. Thế nhưng, vũ trụ còn phát ra vô số sóng vô tuyến mà mắt người hoàn toàn không thể nhìn thấy. Chính radio thiên văn là ngành khoa học chuyên thu nhận những tín hiệu ấy, mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới về vũ trụ và dẫn đến nhiều khám phá làm thay đổi hiểu biết của con người.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới