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Kho tri thức

Phát hiện quần thể voọc chà vá chân nâu ở Quảng Trị

Ngày 17/8, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ghi nhận một quần thể voọc chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) quý hiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.

Theo Trần Hiếu Minh/Báo Nhân dân

Đàn voọc chà vá chân nâu vừa được phát hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. (Ảnh: Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị).

Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị Nguyễn Tân Hiếu cho biết, đây là lần đầu đơn vị ghi nhận đàn voọc chà vá chân nâu có số lượng lớn ở cự ly gần, qua đó chụp được nhiều hình ảnh rõ nét về loài linh trưởng quý hiếm này.

Đáng chú ý, vị trí đàn voọc xuất hiện chỉ cách khu dân cư khoảng 3km. Cán bộ của Ban có thể tiếp cận gần để chụp ảnh cho thấy hiệu quả của việc giảm thiểu tác động của nạn săn bắn, thu hẹp môi trường sống với loài này.

Voọc chà vá chân nâu được xếp mức Nguy cấp (EN) trong Sách đỏ Việt Nam, thuộc nhóm IB theo Nghị định của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp. Đây cũng là loài cần bảo vệ tuyệt đối theo Liên minh Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (IUCN).

Voọc chà vá chân nâu có ngoại hình đặc trưng với nhiều màu sắc, thường được gọi là “nữ hoàng linh trưởng”. Loài này hoạt động chủ yếu vào ban ngày, phần lớn thời gian sống trên tán cây trong các khu rừng thường xanh và bán thường xanh. Chúng thường sống thành đàn, thức ăn chủ yếu là lá cây, quả và các bộ phận thực vật.

Việc phát hiện đàn voọc chà vá chân nâu tại Bắc Hướng Hóa bổ sung thêm dữ liệu về sự hiện diện của loài quý hiếm trong khu vực, đồng thời là cơ sở để đơn vị quản lý tiếp tục theo dõi, bảo vệ sinh cảnh và tăng cường các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học.

#thông tin sai lệch #tai nạn #Nguyễn Huy Tự #bảo vệ thông tin #pháp luật

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