Người thường xuyên leo cầu thang giảm 39% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch

Một nghiên cứu mới từ Đại học East Anglia và Bệnh viện Đại học Norfolk và Norwich cho thấy thói quen leo cầu thang thường xuyên có thể giảm thiểu nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch nghiêm trọng và tử vong.

Đi cầu thang là một trong những thói quen hàng ngày đơn giản nhất để giữ một trái tim khỏe mạnh hơn và cuộc sống lâu hơn. (Ảnh: Shutterstock)

Các nhà nghiên cứu đã xem xét gần 1.900 nghiên cứu trước khi tổng hợp dữ liệu từ hơn 480.000 người trong 9 nghiên cứu chất lượng cao. Những người tham gia có độ tuổi từ 35 đến 84, bao gồm cả người khỏe mạnh và người từng mắc bệnh tim, với thời gian theo dõi trung bình khoảng 14 năm.

Kết quả cho thấy những người thường xuyên leo cầu thang có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 39% so với nhóm ít leo cầu thang. Nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cũng thấp hơn 24%. Thói quen này đồng thời có liên quan đến nguy cơ mắc một số bệnh tim mạch nghiêm trọng như đau tim, đột quỵ và suy tim thấp hơn.

Điều đáng chú ý là việc vận động không nhất thiết phải kéo dài hàng giờ mới mang lại lợi ích. Một số nghiên cứu được đưa vào phân tích cho thấy chỉ vài phút leo cầu thang, lặp lại vài lần mỗi tuần, cũng có thể giúp cải thiện thể lực tim mạch và giảm cholesterol.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy leo khoảng 6 tầng cầu thang mỗi ngày có thể mang lại lợi ích đáng kể. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được chính xác mức độ leo cầu thang tối ưu để đạt hiệu quả tốt nhất.

Lợi thế của việc leo cầu thang nằm ở chỗ hoạt động này khá dễ đưa vào lịch sinh hoạt. Thay vì phải dành riêng thời gian đến phòng gym, mọi người có thể tranh thủ đi bộ lên cầu thang ở nhà, nơi làm việc hoặc các tòa nhà công cộng.

Tuy nhiên, leo cầu thang không phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những người gặp khó khăn khi vận động hoặc có vấn đề về khớp. Vì vậy, điều quan trọng không phải là cố ép bản thân leo thật nhiều mà là lựa chọn hình thức vận động phù hợp với khả năng của mỗi người.