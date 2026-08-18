Lợi ích không ngờ tới của việc vợ chồng đi bộ cùng nhau

Nghiên cứu trên gần 1.700 cặp vợ chồng cho thấy những người thường xuyên vận động cùng nhau có xu hướng giao tiếp tốt hơn và ít căng thẳng trong hôn nhân.

Nghiên cứu của Đại học Brigham Young (BYU) công bố trên tạp chí Family Relations cho thấy, những cặp vợ chồng thường xuyên tập thể dục cùng nhau có xu hướng giao tiếp tích cực hơn và giải quyết những bất đồng hiệu quả hơn. Họ cũng ít cảm thấy căng thẳng trong mối quan hệ so với những người không có thói quen vận động cùng bạn đời.

Điều đáng chú ý là lợi ích này không nhất thiết đến từ những bài tập cường độ cao. Đi bộ lại là một trong những hoạt động được các cặp đôi lựa chọn nhiều nhất. Đây cũng là hình thức vận động không đòi hỏi quá nhiều sự tập trung, nhờ đó hai người vẫn có thể trò chuyện trong lúc di chuyển.

Một buổi đi bộ vì thế có thể trở thành khoảng thời gian để hai người kể cho nhau nghe về những chuyện xảy ra trong ngày, chia sẻ công việc hoặc đơn giản là nói về những điều rất nhỏ trong cuộc sống. Những cuộc trò chuyện tưởng như bình thường này lại giúp các cặp đôi có thêm cơ hội lắng nghe và hiểu nhau hơn.

Việc cùng vận động cũng có thể tạo ra cảm giác hai người đang cùng làm một việc thay vì mỗi người dành thời gian cho một hoạt động riêng. Khi duy trì đều đặn, những khoảng thời gian như vậy có thể trở thành một thói quen chung, giúp các cặp đôi có thêm thời gian chất lượng bên nhau.

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Ngoài đi bộ, các cặp đôi cũng có thể lựa chọn những hoạt động cần tương tác nhiều hơn như đánh cầu lông, chơi pickleball hoặc đạp xe cùng nhau. Những hoạt động này vừa tạo thêm động lực để vận động, vừa mang đến cảm giác đang cùng nhau hoàn thành một việc thay vì chỉ tập luyện riêng lẻ. Quan trọng hơn, đây cũng là cơ hội để hai người có thêm thời gian bên nhau, cùng trò chuyện, vui chơi và tạo ra những trải nghiệm chung trong cuộc sống hằng ngày.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng chỉ cần cùng nhau tập thể dục là một cuộc hôn nhân sẽ tự động trở nên hạnh phúc. Dù vậy, đây vẫn là một thói quen khá dễ thử. Các cặp đôi không cần phải đăng ký phòng gym hay dành hàng giờ cho việc tập luyện. Một cuộc đi bộ sau bữa tối, cùng chạy bộ vào cuối tuần hoặc đơn giản là rủ nhau ra ngoài vận động cũng có thể trở thành khoảng thời gian để hai người vừa chăm sóc sức khỏe vừa trò chuyện.