Phát hiện ô tô chở 2 bao tải hàng cấm in chữ nước ngoài ở Ninh Bình

Quá trình kiểm tra, khi mở cốp ô tô, tổ công tác phát hiện bên trong xe có 2 bao tải hàng cấm, mỗi bao chứa 15 hộp giấy màu hồng, có in chữ nước ngoài.

Ngày 15/12, Công an tỉnh ninh Bình cho biết, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, địa bàn, Công an xã Vũ Dương vừa phát hiện, bắt quả tang Đặng Đình Tuấn (SN 1974, ngụ phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) đang chở 2 bao tải hàng cấm giấu trong cốp xe, in chữ Trung Quốc là pháo nổ nhập lậu.

Đối tượng Đặng Đình Tuấn và tang vật. Ảnh CANB

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại tuyến đường liên thôn xã Vũ Dương, khi đến khu vực cổng trường Tiểu học Yên Dương, tổ công tác của Công an xã Vũ Dương phát hiện xe ô tô của Đặng Đình Tuấn đang đỗ bên đường có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Đặng Đình Tuấn khai nhận là pháo nổ do Trung Quốc sản xuất được anh mang đến xã Vũ Dương để bán kiếm lời.

Hiện, Công an xã Vũ Dương đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

