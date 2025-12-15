Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phát hiện ô tô chở 2 bao tải hàng cấm in chữ nước ngoài ở Ninh Bình

Quá trình kiểm tra, khi mở cốp ô tô, tổ công tác phát hiện bên trong xe có 2 bao tải hàng cấm, mỗi bao chứa 15 hộp giấy màu hồng, có in chữ nước ngoài.

Gia Đạt

Ngày 15/12, Công an tỉnh ninh Bình cho biết, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, địa bàn, Công an xã Vũ Dương vừa phát hiện, bắt quả tang Đặng Đình Tuấn (SN 1974, ngụ phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) đang chở 2 bao tải hàng cấm giấu trong cốp xe, in chữ Trung Quốc là pháo nổ nhập lậu.

anh-24.jpg
Đối tượng Đặng Đình Tuấn và tang vật. Ảnh CANB

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại tuyến đường liên thôn xã Vũ Dương, khi đến khu vực cổng trường Tiểu học Yên Dương, tổ công tác của Công an xã Vũ Dương phát hiện xe ô tô của Đặng Đình Tuấn đang đỗ bên đường có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Đặng Đình Tuấn khai nhận là pháo nổ do Trung Quốc sản xuất được anh mang đến xã Vũ Dương để bán kiếm lời.

Hiện, Công an xã Vũ Dương đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video Cảnh báo mua bán vũ khí qua mạng xã hội:

(Nguồn: VTV1)
#Ninh Bình #hàng cấm #ô tô #kiểm tra #bao tải #chống buôn lậu

Bài liên quan

Xã hội

Cảnh sát giao thông Phú Thọ phát hiện 10 vụ chở hàng cấm, hàng giả

Quá trình tuần tra, Cảnh sát giao thông Phú Thọ phát hiện 10 vụ, với 10 đối tượng vi phạm liên quan đến hàng cấm, hàng giả, thực phẩm "bẩn".

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Phú Thọ, trong tháng 11/2025, qua công tác phối hợp và tuần tra kiểm soát, đơn vị đã phát hiện 10 vụ, với 10 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến hàng cấm, hàng giả, thực phẩm “bẩn”, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tang vật thu giữ gồm: Hơn 400 chiếc ô, 372 đôi tất, 300 bộ quần áo các loại, 1.212 đôi dép, 64 màn hình điện thoại, 24 chip điện thoại... và hơn 500 kg xương, nội tạng động vật.

Xem chi tiết

Xã hội

Công nhân KCN lớn nhất TP HCM 'thở phào' vì được CSGT 'cứu'!

Bất chấp giờ cấm, nhiều tài xế container, xe tải... dừng đỗ gây nguy cơ tai nạn giao thông đã được CSGT “ra tay” khiến hàng vạn công nhân KCN lớn nhất TP HCM “nhẹ nhõm”.

Từ đầu giờ cao điểm sáng nay 20/11, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP HCM - PC08) đã huy động nhiều tổ CSGT phối hợp với Cảnh sát trật tự, Công an và lực lượng An ninh cơ sở phường Dĩ An (TP HCM) ra quân lập lại trật tự, xử lý vi phạm về an toàn giao thông tại khu vực Khu Công nghiệp (KCN) Sóng Thần.

img-7442.jpg
Sáng 20/11, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP HCM - PC08) đã huy động nhiều tổ CSGT...
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt 8 đối tượng buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu

Công an tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt vi phạm hành chính 8 đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm, thuốc lá điếu nhập lậu.

Ngày 6/11, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Bắc Ninh, mới đây, ra quyết định khởi tố vụ án “Buôn bán hàng cấm thuốc lá điếu nhập lậu” xảy ra tại thành phố Bắc Giang (cũ).

cats.jpg
Hàng hóa vi phạm.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới