Xã hội

Phát hiện người đàn ông tử vong trong rừng tràm ở Quảng Trị

Trong lúc vào rừng nhặt củi, người dân xã Cam Lộ (Quảng Trị) tá hoả phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Hạo Nhiên

Tối 10/9, thông tin từ UBND xã Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện thi thể người đàn ông tử vong trong rừng tràm ở thôn Tân Xuân 2.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở khu vực rừng tràm, cạnh tuyến đường dân sinh thuộc thôn Tân Xuân 2 (xã Cam Lộ), nên trình báo chính quyền địa phương.

base64-1757502399823338265421-1.jpg
Hiện trường vụ việc.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng xã Cam Lộ đã đến hiện trường để kiểm tra, đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Quảng Trị.

Sau đó, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan đã đến bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là ông N.T.Đ (SN 1987, ngụ thôn Xa Vi, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị).

Hiện, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Xã hội

Đã vớt được thi thể nam thanh niên ở Gia Lai đi câu cá bị nước cuốn trôi

Dù thời tiết có mưa lớn, nước dâng cao nhóm 5 thanh niên vẫn ra mỏm đá giữa sông Sê San (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) để câu cá khiến 1 người bị nước cuốn trôi.

Ngày 10/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng đã trục vớt được thi thể nam thanh niên đi câu cá bị nước cuốn trôi.

Cụ thể: Vào chiều 6/9, nhóm 5 người gồm Rơ Châm Khiết, Rơ Châm Trương, Rơ Châm Nghệ, Rơ Châm Hlúi, Rơ Châm Châu (trú làng Yăng 2, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) đến hạ lưu vị trí mỏm đá nguy hiểm của thủy điện Ya Ly thuộc địa phận xã Ya Ly, tỉnh Gia Lai che lều để câu cá, bất chấp cảnh báo của chính quyền khi thời tiết đang mưa to.

Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện thi thể nổi trên mặt hồ công viên ở Gia Lai

Chiều 9/9, lực lượng chức năng xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cho biết, đang vào cuộc điều tra, xác minh danh tính thi thể nổi trên mặt hồ công viên Đức Cơ.

Khoảng 13h cùng ngày, người dân trong khu vực phát hiện vật thể bất thường nổi tại mặt nước ở hồ công viên. Khi tiếp cận, người dân nhận thấy đây là xác chết nên đã trình báo lực lượng chức năng.

thi-the.jpg
Hiện trường phát hiện thi thể nổi lên. Ảnh Nam Lê
Xem chi tiết

Xã hội

Tìm thấy thi thể người đàn ông nghi nhảy cầu Bồng Sơn tự tử trong đêm

Trưa 6/9, lãnh đạo UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) thông tin, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông nghi nhảy cầu Bồng Sơn tự tử.

Theo trình bày của vợ nạn nhân là bà M.L (SN 1979, ở khu phố Bình Chương Nam, phường Bồng Sơn), lúc 23h ngày 5/9, khi đang ở nhà, bà L. nhận được tin báo từ người thân về việc phát hiện xe máy BKS 77L-163.xx của chồng bà là ông Lê Văn T. (SN 1975) dựng trên cầu Bồng Sơn.

Bà L. gọi người thân cùng tìm kiếm ông T. ở nhà và xung quanh khu vực cầu nhưng không thấy. Nghi ngờ chồng đã tự tử, bà đã trình báo Công an phường.

Xem chi tiết

