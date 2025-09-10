Phát hiện người đàn ông tử vong trong rừng tràm ở Quảng Trị

Trong lúc vào rừng nhặt củi, người dân xã Cam Lộ (Quảng Trị) tá hoả phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Tối 10/9, thông tin từ UBND xã Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện thi thể người đàn ông tử vong trong rừng tràm ở thôn Tân Xuân 2.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở khu vực rừng tràm, cạnh tuyến đường dân sinh thuộc thôn Tân Xuân 2 (xã Cam Lộ), nên trình báo chính quyền địa phương.

Hiện trường vụ việc.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng xã Cam Lộ đã đến hiện trường để kiểm tra, đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Quảng Trị.

Sau đó, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan đã đến bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là ông N.T.Đ (SN 1987, ngụ thôn Xa Vi, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị).

Hiện, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

