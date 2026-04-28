Độc đáo bình đựng rượu cổ có ba chân sư tử thời nhà Đường

Một chiếc bình đựng rượu cổ có ba chân giống chân sư tử được khai quật làm khó các chuyên gia khảo cổ học.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Trong số rất nhiều kho báu, kho báu Hejiacun được xem là quý giá bậc nhất, bởi tất cả các hiện vật được khai quật đều có nguồn gốc từ triều đại nhà Đường. Đây là thời kỳ hoàng kim, không chỉ hùng mạnh về chính trị và rực rỡ về văn hóa, mà di sản của nó còn chứa đầy những hiện vật tinh xảo. Ngày nay, số lượng lăng mộ nhà Đường được khai quật hoàn toàn vẫn còn rất ít, điều này khiến kho báu Hejiacun trở nên đặc biệt quan trọng, có giá trị cao về mặt khảo cổ.

anh-chup-man-hinh-2026-04-19-115643.png
Ảnh: @Sohu.

Kho báu Hejiacun được phát hiện thế nào?

Trong quá trình thi công móng tại một công trường ở Hà Bắc (Trung Quốc), các công nhân bất ngờ phát hiện một số bình gốm lộ ra dưới lớp đất. Khi cẩn thận mở ra kiểm tra, họ kinh ngạc nhận thấy bên trong chứa đầy các hiện vật bằng vàng và bạc lấp lánh. Tiếp tục khai quật và kiểm đếm, tổng số cổ vật được phát hiện lên tới hơn một nghìn món, tạo nên một phát hiện khảo cổ vô cùng ấn tượng.

Hầu hết những hiện vật này đều vô cùng tinh xảo, đạt đến đỉnh cao nghệ thuật gần như hoàn hảo. Ví dụ, bình bạc mạ vàng với họa tiết ngựa nhảy múa và chén rượu, chén mã não khắc hình đầu thú, bát vàng khắc hình vịt uyên ương và cánh sen, chum bạc mạ vàng khắc hình vẹt… tất cả đều là bảo vật quốc gia.

Đặc biệt, chiếc bình rượu độc đáo với ba chân thú, thời nhà Đường với họa tiết hai con sư tử gây chú ý.

anh-chup-man-hinh-2026-04-19-115658.png
Ảnh: @Sohu.

Sự tinh xảo trong chế tác chiếc bình vàng khắc hình sư tử đôi thời nhà Đường này quả thực đáng kinh ngạc. Nó sử dụng thiết kế bố cục theo phong cách phương Tây, ba chân sư tử không chỉ nâng đỡ cấu trúc mà còn làm tăng thêm vẻ đẹp thẩm mỹ tổng thể.

Những thiết kế như vậy thường trông cồng kềnh và vụng về, nhưng chiếc bình vàng hình sư tử đôi thời nhà Đường lại toát lên vẻ cao quý và thanh lịch, không hề có cảm giác lạc lõng, ngược lại, nó trông vô cùng tráng lệ.

Tuy nhiên, hiện vật này cũng gây ra không ít khó hiểu cho các chuyên gia khảo cổ học – nó mang dòng chữ "力士" (Lishi). Nhiều chuyên gia cho rằng nó liên quan đến Cao Lý Thi, thái giám phục vụ Hoàng đế Huyền Tông nhà Đường, tin rằng đó có thể là một bình rượu mà ông từng sử dụng.

Các học giả khác lại cho rằng "力士" có thể chỉ đơn giản là biểu thị một loại hoặc chất lượng bình rượu.

Mời quý độc giả xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Đào hầm trú ẩn tìm thấy báu vật trong ngôi mộ 2.000 năm tuổi

Lực lượng quân đội đã khai quật được một ngôi mộ 2.000 năm tuổi, phát hiện một chiếc đèn đặc biệt, các chuyên gia cho rằng nó là độc nhất vô nhị.

Tại Mãn Thành, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), một đơn vị quân đội được lệnh xây dựng hầm trú ẩn. Bất ngờ thay, công việc xây dựng thường nhật này đã dẫn đến một phát hiện quan trọng. Các binh sĩ đã sử dụng thuốc nổ, tạo ra một hố khổng lồ trên mặt đất thì vô tìm thấy một hố cổ nhân tạo khác. Họ lập tức báo cáo cho cục bảo tồn di tích văn hóa địa phương. Không lâu sau, các chuyên gia khảo cổ học đã dẫn một nhóm đến hiện trường để tiến hành điều tra và đánh giá.

anh-chup-man-hinh-2026-04-18-085236.png
Ảnh: @Sohu.
Báu vật độc lạ trong ngôi mộ thời nhà Hán 2.000 năm tuổi ở Trung Quốc

Khai quật được nhiều báu vật độc lạ trong ngôi mộ thời nhà Hán 2.000 năm tuổi, khiến giới khảo cổ kinh ngạc.

Lạc Dương là một trong những vùng có nhiều di tích lăng mộ cổ nhất Trung Quốc. Khi nhắc đến Lạc Dương, người ta thường nghĩ ngay đến công cụ độc đáo mang tên xẻng Lạc Dương, việc phát hiện ra nó đã thúc đẩy mạnh mẽ công tác khảo cổ học của đất nước. Nó không chỉ là một công cụ quý giá giúp các nhà khảo cổ học khám phá các di tích lịch sử, mà còn gắn liền mật thiết với việc phát hiện và bảo vệ các lăng mộ cổ.

anh-chup-man-hinh-2026-04-13-104206.png
Ảnh: Sohu.
Báu vật quý giá 15.000 tuổi bị 'bỏ quên' gần 160 năm

Gần 160 năm trước, một mặt dây chuyền được khai quật ở Anh. Sau nhiều năm bị "lãng quên", nó được xác định là báu vật quý giá có niên đại 15.000 tuổi.

Năm 1867, các nhà khảo cổ học ở Devon, Anh đã khai quật được một mặt dây chuyền bên trong hang động Kents Cavern từng được cả người Homo sapiens và người Neanderthal sử dụng hàng nghìn năm trước. Hiện vật này sau đó bị "lãng quên" trong suốt nhiều năm.

Mãi cho tới gần đây, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra kỹ lưỡng mặt dây chuyền trên và có khám phá bất ngờ. Họ phát hiện nó không được làm từ răng của lửng, sói hay hải ly như người ta từng nghĩ trước đó. Trên thực tế, mặt dây chuyền được làm từ răng của một con hải cẩu xám và có niên đại khoảng 15.000 năm tuổi.

