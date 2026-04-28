Độc đáo bình đựng rượu cổ có ba chân sư tử thời nhà Đường

Trong số rất nhiều kho báu, kho báu Hejiacun được xem là quý giá bậc nhất, bởi tất cả các hiện vật được khai quật đều có nguồn gốc từ triều đại nhà Đường. Đây là thời kỳ hoàng kim, không chỉ hùng mạnh về chính trị và rực rỡ về văn hóa, mà di sản của nó còn chứa đầy những hiện vật tinh xảo. Ngày nay, số lượng lăng mộ nhà Đường được khai quật hoàn toàn vẫn còn rất ít, điều này khiến kho báu Hejiacun trở nên đặc biệt quan trọng, có giá trị cao về mặt khảo cổ.

Ảnh: @Sohu.

Kho báu Hejiacun được phát hiện thế nào?

Trong quá trình thi công móng tại một công trường ở Hà Bắc (Trung Quốc), các công nhân bất ngờ phát hiện một số bình gốm lộ ra dưới lớp đất. Khi cẩn thận mở ra kiểm tra, họ kinh ngạc nhận thấy bên trong chứa đầy các hiện vật bằng vàng và bạc lấp lánh. Tiếp tục khai quật và kiểm đếm, tổng số cổ vật được phát hiện lên tới hơn một nghìn món, tạo nên một phát hiện khảo cổ vô cùng ấn tượng.

Hầu hết những hiện vật này đều vô cùng tinh xảo, đạt đến đỉnh cao nghệ thuật gần như hoàn hảo. Ví dụ, bình bạc mạ vàng với họa tiết ngựa nhảy múa và chén rượu, chén mã não khắc hình đầu thú, bát vàng khắc hình vịt uyên ương và cánh sen, chum bạc mạ vàng khắc hình vẹt… tất cả đều là bảo vật quốc gia.

Đặc biệt, chiếc bình rượu độc đáo với ba chân thú, thời nhà Đường với họa tiết hai con sư tử gây chú ý.

Ảnh: @Sohu.

Sự tinh xảo trong chế tác chiếc bình vàng khắc hình sư tử đôi thời nhà Đường này quả thực đáng kinh ngạc. Nó sử dụng thiết kế bố cục theo phong cách phương Tây, ba chân sư tử không chỉ nâng đỡ cấu trúc mà còn làm tăng thêm vẻ đẹp thẩm mỹ tổng thể.

Những thiết kế như vậy thường trông cồng kềnh và vụng về, nhưng chiếc bình vàng hình sư tử đôi thời nhà Đường lại toát lên vẻ cao quý và thanh lịch, không hề có cảm giác lạc lõng, ngược lại, nó trông vô cùng tráng lệ.

Tuy nhiên, hiện vật này cũng gây ra không ít khó hiểu cho các chuyên gia khảo cổ học – nó mang dòng chữ "力士" (Lishi). Nhiều chuyên gia cho rằng nó liên quan đến Cao Lý Thi, thái giám phục vụ Hoàng đế Huyền Tông nhà Đường, tin rằng đó có thể là một bình rượu mà ông từng sử dụng.

Các học giả khác lại cho rằng "力士" có thể chỉ đơn giản là biểu thị một loại hoặc chất lượng bình rượu.