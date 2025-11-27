Phát hiện hàng nghìn túi xách giả mạo Hermes, Chanel, Louis Vuitton

Lực lượng hải quan liên tiếp phát hiện các lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc cất giấu hơn 2.000 sản phẩm thời trang giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Theo thông tin từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), gần đây lực lượng Hải quan đã kịp thời ngăn chặn và bắt giữ lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, trong đó cất giấu trên 2.000 sản phẩm túi xách, dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Chanel, Hermes và Crocs.

Cụ thể, ngày 22/11, tại Trụ sở Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, xã Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn, Tổ công tác thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Đội 1) đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Chi cục Hải quan khu vực VI) kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Campuchia có nghi vấn vi phạm về khai báo hải quan.

Một mẫu túi xách giả mạo nhãn hiệu Louis Vuitton bị thu giữ. Ảnh: Cục Hải quan.

Theo khai báo của doanh nghiệp, lô hàng gồm 39 mục hàng. Kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá cho thấy, ngoài 39 mục hàng phù hợp với khai báo hải quan, còn có một số mặt hàng không có trong khai báo, trong đó có 04 mục hàng hoá có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ.

Đó là 1.800 đôi dép trẻ em nhãn hiệu Crocs, 175 túi xách tay gắn nhãn hiệu Louis Vuitton, 65 túi xách tay gắn nhãn hiệu Chanel, 125 túi xách tay gắn nhãn hiệu Hermes... Tất cả đều là hàng mới. Cơ quan Hải quan đang tiếp tục xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lực lượng Hải quan đã kịp thời ngăn chặn, bắt giữ lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cất giấu hơn 2.000 sản phẩm gồm giày dép, balo, váy áo giả mạo nhãn hiệu Crocs, Nike, Balmain... trên nhãn hàng hoá có chữ “Made in Viet Nam” cùng 11.500 sản phẩm tai nghe điện thoại giả mạo nhãn hiệu OPPO…

Theo khai báo của doanh nghiệp, hàng hóa trong lô hàng gồm 15 mục hàng. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá cho thấy, chỉ có 1/15 mục hàng phù hợp với khai báo hải quan. Trong số 14/15 mục hàng còn lại có 8 mục hàng khai thừa hoặc thiếu số lượng so với thực tế hàng hóa, 6 mục hàng không có hàng hóa trên thực tế.

Ngoài ra, cơ quan hải quan còn phát hiện 21 mục hàng không có trong khai báo hải quan, trong đó có 5 mục hàng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hàng hóa gồm 1.100 đôi dép nhựa xốp giả mạo nhãn hiệu Crocs; 50 bộ váy áo giả mạo nhãn hiệu Balmain, 50 đôi giày thể thao và 900 cái balo vải giả mạo nhãn hiệu Nike, trên hàng hóa có chữ “Made in Việt Nam”. Bên cạnh đó còn phát hiện 11.500 sản phẩm tai nghe điện thoại giả mạo nhãn hiệu Oppo.

Căn cứ kết quả kiểm tra, ngày 18/11/2025, cơ quan Hải quan ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi: khai sai so với thực tế về số lượng (tang vật có giá trị trên 10 triệu đồng), quá cảnh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu xuất xứ Việt Nam và quá cảnh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Tổng số tiền xử phạt là 250.800.000 đồng, đồng thời buộc tiêu hủy 5 mục hàng giả mạo nhãn hiệu.