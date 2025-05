Phát hiện cơ sở giết mổ gần 3 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả

Ngày 28/5, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, rạng sáng 27/5, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phát hiện gần 3 tấn thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi tại cơ sở giết mổ của hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Mạnh, Tổ dân phố Ninh Lão, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên (Hà Nam).

Cơ sở giết mổ lợn của hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Mạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có 4 công nhân tham gia giết mổ, không mặc quần áo bảo hộ, không được khám sức khỏe và xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm. Kiểm tra khu vực giết mổ, có 5 con lợn đang được giết mổ trên sàn xi măng, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; khu vực nuôi nhốt có 21 con lợn (từ 50 đến 140kg/con) đều có biểu hiện ho, khó thở, lờ đờ, chậm chạp, mũi khô.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Mạnh khai nhận toàn bộ số lợn trên là lợn bị bệnh, không khỏe mạnh được thu mua từ các hộ chăn nuôi trên địa bàn thị xã Kim Bảng và các khu vực lân cận. Đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu tại khu vực giết mổ và gửi Chi Cục Thú y vùng I, Cục Chăn nuôi và Thú Y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Kết quả các mẫu trên dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Căn cứ các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, Đoàn kiểm tra đã phối hợp với UBND phường Duy Minh tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn sống và thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Hiện, Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

