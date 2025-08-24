Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phát hiện chiếc xẻng gỗ 3.000 năm Thời Kỳ Đồ Đồng hiếm có

Kho tri thức

Phát hiện chiếc xẻng gỗ 3.000 năm Thời Kỳ Đồ Đồng hiếm có

Các nhà khảo cổ Anh tìm thấy chiếc xẻng gỗ Thời Kỳ Đồ Đồng, cổ vật hiếm 3.000 năm, hé lộ bí ẩn lao động và đời sống tổ tiên xưa.

Thiên Đăng
Một nhóm các chuyên gia đến từ Viện Khảo cổ Wessex khi khai quật đồng cỏ Moor tại Arne, ngoại ô cảng Poole tại Dorset, miền nam nước Anh thì bất ngờ tìm thấy được một vật thể lạ. Ảnh: @Viện Khảo cổ Wessex. Ảnh: @Viện Khảo cổ Wessex.
Một nhóm các chuyên gia đến từ Viện Khảo cổ Wessex khi khai quật đồng cỏ Moor tại Arne, ngoại ô cảng Poole tại Dorset, miền nam nước Anh thì bất ngờ tìm thấy được một vật thể lạ. Ảnh: @Viện Khảo cổ Wessex. Ảnh: @Viện Khảo cổ Wessex.
Đó là một chiếc xẻng bằng gỗ, là một trong những công cụ bằng gỗ lâu đời nhất và hoàn chỉnh nhất từng được phát hiện đến nay ở Anh. Ảnh: @Viện Khảo cổ Wessex.
Đó là một chiếc xẻng bằng gỗ, là một trong những công cụ bằng gỗ lâu đời nhất và hoàn chỉnh nhất từng được phát hiện đến nay ở Anh. Ảnh: @Viện Khảo cổ Wessex.
Phương pháp xác định niên đại bằng carbon phóng xạ cho thấy, chiếc xẻng được chế tạo vào Thời Kỳ Đồ Đồng Giữa, cách đây khoảng 3.500 năm trước. Ảnh: @Viện Khảo cổ Wessex.
Phương pháp xác định niên đại bằng carbon phóng xạ cho thấy, chiếc xẻng được chế tạo vào Thời Kỳ Đồ Đồng Giữa, cách đây khoảng 3.500 năm trước. Ảnh: @Viện Khảo cổ Wessex.
Khi cán xẻng mới nhô lên khỏi mặt đất, các nhà khảo cổ học nghĩ rằng, đó có thể là rễ cây. Hình dáng của xẻng nhanh chóng được hé lộ, cho thấy đây là một công cụ chế tác từ gỗ. Đất tại khu vực ven biển bị ngập úng và môi trường kỵ khí đã bảo quản chiếc xẻng gỗ này trong hàng nghìn năm. Ảnh: @Viện Khảo cổ Wessex.
Khi cán xẻng mới nhô lên khỏi mặt đất, các nhà khảo cổ học nghĩ rằng, đó có thể là rễ cây. Hình dáng của xẻng nhanh chóng được hé lộ, cho thấy đây là một công cụ chế tác từ gỗ. Đất tại khu vực ven biển bị ngập úng và môi trường kỵ khí đã bảo quản chiếc xẻng gỗ này trong hàng nghìn năm. Ảnh: @Viện Khảo cổ Wessex.
Để đảm bảo việc bảo quản sau khi trục vớt, xẻng đã nhanh chóng được vận chuyển đến Phòng thí nghiệm Khảo cổ Wessex, nơi nó được làm sạch và ổn định. Ảnh: @Viện Khảo cổ Wessex.
Để đảm bảo việc bảo quản sau khi trục vớt, xẻng đã nhanh chóng được vận chuyển đến Phòng thí nghiệm Khảo cổ Wessex, nơi nó được làm sạch và ổn định. Ảnh: @Viện Khảo cổ Wessex.
Phân tích các mẫu gỗ nhỏ từ chiếc xẻng cho thấy, xẻng làm từ gỗ sồi, được khai thác từ khúc gỗ giữa của cây. Đây là loại gỗ rất cứng và đặc, khiến chiếc xẻng trở thành một công cụ đắc lực. Ảnh: @Viện Khảo cổ Wessex.
Phân tích các mẫu gỗ nhỏ từ chiếc xẻng cho thấy, xẻng làm từ gỗ sồi, được khai thác từ khúc gỗ giữa của cây. Đây là loại gỗ rất cứng và đặc, khiến chiếc xẻng trở thành một công cụ đắc lực. Ảnh: @Viện Khảo cổ Wessex.
Chiếc xẻng được đẽo từ gỗ nguyên khối và hẳn phải mất nhiều giờ lao động thủ công mới tạo ra được, khiến nó trở thành một công cụ quý giá đối với chủ nhân thời tiền sử của nó. Ảnh: @Viện Khảo cổ Wessex.
Chiếc xẻng được đẽo từ gỗ nguyên khối và hẳn phải mất nhiều giờ lao động thủ công mới tạo ra được, khiến nó trở thành một công cụ quý giá đối với chủ nhân thời tiền sử của nó. Ảnh: @Viện Khảo cổ Wessex.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng
(Theo thehistoryblog)
#chiếc xẻng #Thời Kỳ Đồ Đồng #công cụ #lao động #gỗ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT