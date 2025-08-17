Hà Nội

Hiện vật đồng 1.800 năm tuổi tiết lộ đời sống binh sĩ La Mã

Kho tri thức

Trong cuộc khai quật ở Nam Moravia, Cộng hòa Séc, các chuyên gia tìm thấy một hiện vật bằng đồng 1.800 tuổi. Đây là vật dụng quan trọng của binh sĩ La Mã.

Tâm Anh (theo Ancient Origins)
Được tìm thấy vào tháng 1/2025 tại Đồi Hradisko, Nam Moravia, Cộng hòa Séc, mảnh đồng 1.800 tuổi của một chiếc ví đeo tay thời La Mã khiến giới khảo cổ kinh ngạc. Đây là một vật dụng quân sự tiện dụng và mang tính chiến thuật, cung cấp góc nhìn sâu sắc về đời sống thường nhật của binh sĩ La Mã đồn trú ở khu vực biên giới. Ảnh: Ancient Origins.
Đồi Hradisko là một địa điểm khảo cổ nổi tiếng từng do Quân đoàn La Mã thứ 10 chiếm đóng trong Chiến tranh Marcomannic (172 - 180), một giai đoạn xung đột hỗn loạn giữa Rome và các bộ lạc Germanic. Ảnh: Ancient Origins.
Mặc dù hiện vật hiện chỉ còn khoảng 30% so với ban đầu nhưng các chuyên gia đã nhanh chóng xác định đây là chiếc ví đeo ở cẳng tay mà binh lính La Mã sử ​​dụng để đựng tiền xu một cách an toàn trong khi chiến đấu. Ảnh: Ancient Origins.
"Nó giống như một hộp đựng tiền nhỏ hơn. Món đồ này được đeo ở cánh tay. Sức căng quanh cánh tay khiến chiếc ví đóng lại và an toàn", Balázs Komoróczy của Viện Hàn lâm Khoa học Séc cho biết. Ảnh: Radim Strachoň/MF DNES.
Những chiếc ví bằng đồng nhỏ gọn này trở thành vật dụng thiết yếu cho binh sĩ La Mã thường xuyên di chuyển trong các vùng chiến sự. Họ để bên trong tiền cá nhân cũng như chi phí hậu cần cho các chiến dịch quân sự. Ảnh: Václav Šálek, ČTK.
Mặc dù không tìm thấy bất cứ đồng xu nào bên trong chiếc ví nhưng một số lượng lớn đồng denarii bạc được phát hiện gần đó đã giúp các nhà nghiên cứu xác định niên đại của hiện vật này là vào thời kỳ trị vì của hoàng đế La Mã Marcus Aurelius (161 - 180). Ảnh: Public domain.
Các chuyên gia ước tính chiếc ví có thể chứa khoảng 50 đồng denarii bạc. Đây là một số tiền lớn vào thời điểm đó mặc dù ít hơn một chút so với tiền lương 1 năm của một binh sĩ chính quy. Ảnh: Wikimedia Commons | Carole Raddato.
Từ đây, các nhà nghiên cứu suy đoán chiếc ví có thể thuộc về một sĩ quan cấp dưới hoặc một người trả lương hậu cần, một người chịu trách nhiệm quản lý tài chính đơn vị trong khi đơn vị hành quân vượt qua biên giới La Mã. Ảnh: Wikimedia Commons | Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak.
Trại lính La Mã trên Đồi Hradisko, gần Pasohlávky ngày nay, đóng vai trò là căn cứ chiến lược cho Quân đoàn 10 nhằm thực hiện tham vọng của Hoàng đế Marcus Aurelius nhằm tạo ra một tỉnh phía bắc mới gọi là Marcomannia, trải dài qua Sông Danube. Tuy nhiên, tham vọng này không bao giờ được thực hiện. Ảnh: Wikimedia Commons | Prado.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
#ví đồng La Mã #hiện vật 1.800 tuổi #đồng denarii bạc #binh sĩ La Mã

