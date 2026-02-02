Hà Nội

Xã hội

Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở Hà Tĩnh

Nghe thấy tiếng trẻ con khóc, bà Lưu Thị Mai (Hà Tĩnh) đi ra kiểm tra thì phát hiện một bé trai nặng khoảng 2kg cùng một lá thư viết tay.

Hạo Nhiên

Ngày 2/2, thông tin từ UBND xã Hương Phố (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ban hành thông báo tìm thân nhân cho bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà một hộ dân trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 1/2, bà Lưu Thị Mai (trú thôn Phố Hương, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh ở phía trước cổng nhà, nên đi ra kiểm tra.

Tại đây, bà Mai phát hiện một bé trai cân nặng khoảng 2kg. Bên cạnh cháu bé có một số quần áo cũ và một tờ giấy viết tay để lại với nội dung: “Mẹ xin lỗi con. Mẹ không đủ khả năng để nuôi con. Xin ân nhân giúp đỡ nuôi dưỡng cháu. Cháu sinh ngày 14/1/2026".

image.jpg
Bé trai đang được gia đình anh Nguyễn Trọng Quân chăm sóc, nuôi dưỡng.

Ngay sau đó, gia đình bà Lưu Thị Mai đã trình báo vụ việc lên chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin, UBND xã Hương Phố đã cử cán bộ xuống hiện trường xác minh, lập biên bản và triển khai các thủ tục theo quy định. Đồng thời, phát thông báo tìm thân nhân của cháu bé.

Hiện, bé trai đã được cơ quan chức năng tạm giao cho gia đình anh Nguyễn Trọng Quân (SN 1987, trú thôn Phố Hương, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) chăm sóc, nuôi dưỡng.

>>> Xem thêm video: Công an giúp tìm 2 bé gái bị đi lạc.

Nguồn: ĐTHĐT.
