Phát hiện 4 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật ở Quảng Trị

Các hài cốt liệt sỹ còn nhiều xương vụn, xương ống chân, cùng nhiều di vật gồm 2 dao găm, 2 đôi dép cao su, lựu đạn, thắt lưng, bình tông, cúc áo, đạn AK…

Ngày 20/8, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, Đội 584 (Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) vừa tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 4 hài cốt liệt sỹ tại khu phố Tri Bưu, phường Quảng Trị.

Theo đó, trong 2 ngày 19 và 20/8, tại khu phố Tri Bưu, Đội 584 tổ chức lực lượng thực hiện khảo sát thực địa và phát hiện có hài cốt liệt sỹ là 2 vị trí mộ tập thể cách nhau 20 mét.

Lực lượng chức năng đang quy tập các hài cốt liệt sỹ. Ảnh: Xuân Diện

Ngay sau đó, Đội 584 đã phối hợp tìm kiếm, quy tập và phát hiện tại 1 vị trí được 2 hài cốt liệt sĩ, tổng 2 vị trí quy tập được 4 hài cốt liệt sỹ tại khu phố Tri Bưu (phường Quảng Trị).

Qua quá trình quy tập, Đội 584 thấy 4 hài cốt liệt sỹ còn nhiều xương vụn, xương ống chân và nhiều răng. Bên cạnh đó, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện nhiều di vật gồm 2 dao găm, 2 đôi dép cao su, lựu đạn, thắt lưng, bình tông, cúc áo, 2 bót đánh răng, đạn AK…

Quy tập xong, các hài cốt liệt sỹ được đưa về quàn tại trụ sở của Đội 584. Các cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo theo đúng quy định.

Hiện, Đội 584 đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm các hài cốt liệt sỹ tại phố Tri Bưu, phường Quảng Trị.