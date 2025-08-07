Phát hiện 220 con heo nhiễm dịch tả châu Phi tại Gia Lai

Số heo trên là hàng trôi nổi, được chủ hàng mua từ nhiều nơi. Trong đó, một số con có dấu hiệu nghi bị nhiễm bệnh, một số đã chết.

Vào lúc 8h ngày 7/8, Tổ công tác gồm Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Công an phường An Nhơn, các phòng chuyên môn UBND phường An Nhơn cùng Trạm Chăn nuôi và Thú y Khu vực 3 (tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra tại nhà bà Nguyễn Thị H. (SN 1983, ở tổ dân phố Thuận Đức, phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Tổ công tác kiểm tra tại nhà bà Nguyễn Thị H. Ảnh CTV

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe tải BKS: 50H-208.56 có khoảng 220 con heo, trong đó một số con có dấu hiệu nghi bị nhiễm bệnh, một số con đã chết.

Tổ công tác yêu cầu bà H. chứng minh xuất xứ của số lượng heo nói trên nhưng bà H. không cung cấp được. Trình bày với tổ liên ngành, bà H. cho biết, số heo trên là hàng trôi nổi, được bà mua từ nhiều nơi để bán.

Một số con có dấu hiệu nghi bị nhiễm bệnh, một số con đã chết. Ảnh N. Chơn

Lấy mẫu máu số heo nói trên để test nhanh, kết quả dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính và sẽ tiêu hủy toàn bộ số heo nhiễm bệnh nói trên theo quy định.

