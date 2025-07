Gia Lai xảy ra 5 ổ dịch tả heo Châu Phi

5 ổ dịch tả heo Châu Phi ở các khu vực: Háo Đức (phường An Nhơn Đông), thôn Tư Cung (xã Tuy Phước Đông), thôn An Điền Bắc (xã Cửu An), thôn Đức Hưng (xã Ia Nan) và thôn Cảnh An 2 (xã Tuy Phước Tây).

Các ổ dịch xảy ra đều được cập nhật, báo cáo kịp thời và đầy đủ trên Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam (Vahis.vn). Tổng số heo mắc bệnh, xử lý tiêu hủy là 301 con với khối lượng 23.746 kg; trong đó có 290 con heo thịt và heo sữa, 11 con heo giống.

Tiêu hủy khẩn cấp 54 con heo nghi nhiễm bệnh. Ảnh H. Đại

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tiếp tục giám sát tình hình dịch tả heo Châu Phi tại 5 thôn thuộc 5 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Sở đã cấp phát 2.340 lít thuốc sát trùng cho 18 xã, phường và thành lập 4 chốt kiểm soát dịch bệnh động vật liên ngành tạm thời, góp phần tăng cường công tác phòng, chống dịch tại các khu vực trọng điểm.

Nhằm kiểm soát và ngăn ngừa sự lây lan dịch tả heo Châu Phi, ngày 16/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã ký Quyết định số 747/QĐ-UBND thành lập 4 chốt kiểm soát dịch bệnh động vật liên ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo đó, chốt kiểm soát dịch bệnh động vật Bình Đê tại QL 1 (phường Hoài Nhơn Bắc); chốt kiểm soát dịch bệnh động vật Song An trên QL 19 (xã Cửu An); chốt kiểm soát dịch bệnh động vật Ia Khươl trên QL 14 (xã Ia Khươl) và chốt kiểm soát dịch bệnh Ia Le tại QL 14 (xã Ia Le).