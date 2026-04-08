Phát hiện 22 loại thực phẩm chức năng có dấu hiệu giả, nguy cơ hại sức khỏe

Cảnh báo 22 loại thực phẩm chức năng có dấu hiệu giả

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đang điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm". Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng Nguyễn Mạnh Tú, Trịnh Xuân Độ, Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Đức Minh cùng một số bị can khác tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng với nhiều chủng loại khác nhau để tiêu thụ trên thị trường.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã sản xuất, buôn bán 22 loại thực phẩm chức năng giả gồm các sản phẩm mang nhãn hiệu, tên gọi như: DHA for Pregnancy; GH Creation EX+; Glucosamine 1500mg; Day Slim Extreme; Calcium 600mg; Collagen + Biotin 6000mg; COQ-10 100mg; COQ-10 120mg; COQ-10 300mg; Glucosamine 3200mg; Glucosamine Chondroitin; Glucosamine Nature Extra; Glutathione Reduced 1000mg; Glutathione Reduced 500mg; Ginkgo Biloba 120mg Trunature; Ivory Caps (Skin Enhancement); Krill Oil 500mg; Magnesium Bisglycinate 200mg; Omega-3 900mg; Prenatal Folic Acid + DHA; Vitamin E 180mg (400 IU) và sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DR. LACIR - Viên nám Glutathione 600.

Các sản phẩm này thường được quảng cáo với công dụng hấp dẫn như bổ sung dưỡng chất, làm đẹp da, hỗ trợ xương khớp, tim mạch hoặc tăng cường sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, việc sử dụng sản phẩm giả có thể không mang lại hiệu quả, thậm chí gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người dùng.

Danh sách các sản phẩm thực phẩm chức năng giả bị Công an Thanh Hóa khuyến cáo. Nguồn Vietq.vn

Để tiêu thụ những sản phẩm giả này, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn nhằm đưa sản phẩm giả đến tay người tiêu dùng, chủ yếu thông qua quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Zalo... và cửa hàng nhỏ lẻ với bao bì tinh vi, dễ gây nhầm lẫn với hàng chính hãng, khiến người tiêu dùng khó nhận biết.

Theo cảnh báo của cơ quan công an Thanh Hóa, người tiêu dùng cần khẩn trương rà soát các sản phẩm thực phẩm chức năng đã và đang sử dụng, đặc biệt là những sản phẩm nằm trong danh sách 22 loại có dấu hiệu bị làm giả, kém chất lượng.

Danh sách 22 loại thực phẩm chức năng giả đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Người dân nếu đã từng mua hoặc đang sử dụng các sản phẩm nêu trên cần dừng sử dụng ngay, đồng thời lưu giữ các thông tin liên quan như bao bì, hóa đơn, lịch sử giao dịch để phục vụ việc xác minh.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khuyến cáo, những cá nhân có liên quan hoặc có thông tin về các sản phẩm này cần chủ động liên hệ, cung cấp thông tin trước ngày 30/4. Việc này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của chính mình mà còn góp phần ngăn chặn hàng giả tiếp tục lưu hành trên thị trường.

Sử dụng thực phẩm chức năng không đạt chất lượng gây hại thế nào?

Việc sử dụng thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc không chỉ gây lãng phí về kinh tế mà còn để lại những hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe.

Theo bác sĩ Vũ Hoài Nam – Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu Nghị, thực phẩm chức năng giả là những sản phẩm không đảm bảo chất lượng, có giá tiền cao hơn giá trị thực và đặc biệt, thành phần không đảm bảo, lẫn nhiều các tạp chất. Ngoài ra, các sản phẩm giả còn dễ nhiễm khuẩn vì không được sản xuất trong dây chuyền chuyên nghiệp và được kiểm định đầy đủ. Khi sử dụng các loại sản phẩm giả này, cơ thể không nhận đủ các chất dinh dưỡng, các tác dụng mong muốn, nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiêu hoá cao. Đồng thời cũng dễ bị nhiễm độc bởi các nguyên liệu để sản xuất nên có tồn dư kháng sinh cao.

Còn theo dược sĩ chuyên khoa 1 Phạm Ngọc Thảo Uyên - Hội Dược sĩ Bệnh viện TP. Hồ Chí Minh, sử dụng thực phẩm chức năng không đạt chất lượng kiểm nghiệm có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe. Nhiều sản phẩm nhập khẩu được in hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài, khiến người dùng không thể kiểm chứng nguồn gốc hay thành phần. Trong khi đó, tem nhãn phụ nếu có thường sơ sài, dễ bị làm giả. Việc sử dụng thực phẩm chức năng giả có thể gây ra các phản ứng dị ứng, ngộ độc hoặc thậm chí là suy gan, suy thận nếu sử dụng lâu dài. Đặc biệt, người cao tuổi, trẻ em là đối tượng có thể gặp các biến chứng nguy hiểm như rối loạn tiêu hóa, suy hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng.

Trước sự nhiễu loạn của thị trường thực phẩm chức năng, việc nâng cao cảnh giác là yêu cầu cấp thiết. Người tiêu dùng chỉ nên tin dùng các sản phẩm có nguồn gốc minh bạch, đạt chuẩn kiểm định và được phân phối tại các địa chỉ uy tín để bảo vệ sức khỏe bản thân trước những rủi ro khó lường.