300 tấn thịt lợn bệnh 'tuồn' vào bếp ăn trường học tại Hà Nội thế nào?

Vụ cơ quan chức năng triệt phá đường dây tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn bệnh tại Hà Nội đang tạo nên một làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Không chỉ dừng lại ở những con số gây sốc về khối lượng, điều khiến xã hội bàng hoàng chính là "điểm dừng chân" của nguồn thực phẩm độc hại này là hàng trăm bếp ăn trường học.

Nhiều trường học ở Hà Nội liên quan đường dây thịt lợn bệnh

Gần 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn ra thị trường vừa bị phát hiện còn là lời cảnh báo đáng lo ngại về những lỗ hổng trong kiểm soát an toàn thực phẩm. Đặc biệt, số thịt lợn này còn được tiêu thụ trong rất nhiều trường học. Điều này có nghĩa có thể ai đó trong chính con em chúng ta có thể trở thành nạn nhân.

Các đối tượng vì ham lợi nhuận và đánh vào tâm lý khách hàng "chỉ cần rẻ" và nên đã bất chấp hệ lụy ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của những người ăn phải lợn bệnh. Nhiều trong đó là những em bé mới chỉ ở tuổi mầm non. Với con số hàng trăm bếp ăn trường học được Công an TP Hà Nội xác định có liên quan trong đường dây này, hậu quả sẽ rất khôn lường.

Công an TP Hà Nội yêu cầu tất cả các trường học và đơn vị cung cấp suất ăn trên địa bàn Hà Nội kiểm tra, dừng ngay việc nhập hàng từ Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát.

Cơ quan chức năng cũng đang mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, từ khâu giết mổ, phân phối đến trách nhiệm giám sát của nhà trường.

Lợn bệnh được thu gom từ Phú Thọ, Tuyên Quang vận chuyển về Hà Nội để giết mổ và đưa ra thị trường. Ảnh nguồn: Công an Hà Nội.

Sự "tiếp tay" của một số cán bộ làm công tác kiểm dịch động vật là... tội ác

Trước đó, vào ngày 17/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động giết mổ tại cơ sở của bà Nguyễn Thị Hiền. Lò mổ này nằm trong khu vực cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (thôn 3, xã Nam Phù, Hà Nội) và là đầu mối cung cấp lượng lớn thịt heo cho các chợ và công ty thực phẩm trên địa bàn thành phố. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang thực hiện giết mổ heo dương tính với bệnh dịch tả heo châu Phi.

Quá trình điều tra mở rộng xác định, bị can Nguyễn Thị Hiền đã cấu kết chặt chẽ với nhiều đối tượng để hình thành một đường dây khép kín ở nhiều tỉnh thành phía Bắc.

Để đường dây thu mua và tiêu thụ hàng trăm tấn heo bệnh có thể hoạt động trót lọt, các đối tượng kinh doanh đã trực tiếp móc nối với một số cán bộ làm công tác kiểm dịch động vật. Sự tiếp tay này giúp các lô heo mang mầm bệnh, thậm chí là heo đã chết, dễ dàng vượt qua các khâu kiểm soát vệ sinh thú y bắt buộc để đưa vào quy trình giết mổ tập trung.

Các đối tượng bị khởi tố trong vụ án. Ảnh: CA Hà Nội. Ảnh baodautu.vn

Căn cứ vào hành vi vi phạm pháp luật, ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 8 bị can về các tội danh liên quan:

Cụ thể, 4 bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" bao gồm: Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi, trú tại Hà Nội, chủ lò mổ), Đỗ Văn Thanh (43 tuổi, trú tại Phú Thọ), Nguyễn Thị Bình (53 tuổi, trú tại Hà Nội) và Nguyễn Văn Thành (55 tuổi, trú tại Hà Nội, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Cường Phát).

Đối với nhóm cán bộ nhà nước có hành vi bảo kê, tiếp tay, cơ quan công an đã khởi tố 3 bị can về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Các đối tượng này gồm: Lê Ngọc Anh (52 tuổi, Trạm trưởng Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ thuộc Chi cục Chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội), Nguyễn Phong Nam (43 tuổi, cán bộ trung tâm) và Nguyễn Thị Phương Lan (42 tuổi, cán bộ trung tâm).

Bên cạnh đó, bị can Vũ Kim Tuấn (53 tuổi, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi thủy sản và thú y tỉnh Phú Thọ) bị cơ quan điều tra khởi tố về tội "Giả mạo trong công tác". Hiện Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Trong vụ án này, điều khiến dư luận bức xúc hơn cả là sự tiếp tay của một số cán bộ kiểm dịch. Khi những người có trách nhiệm “gác cửa” lại trở thành mắt xích trong đường dây, thì hệ thống kiểm soát gần như bị vô hiệu hóa từ bên trong.

Sự tiếp tay này, một lần nữa là hồi chuông báo động về đạo đức công vụ của lực lượng “gác cửa” thực phẩm cho người dân, không chỉ với thịt bẩn mà còn với rất nhiều mặt hàng khác, từ thực phẩm chức năng, sữa, thuốc... như chúng ta đã thấy trong thời gian qua.

Một chữ ký bỏ qua kiểm dịch có thể đem lại lợi ích trước mắt cho cá nhân, nhưng cái giá phải trả là niềm tin của xã hội bị xói mòn đối với hệ thống giám sát an toàn thực phẩm. Người dân không còn tin vào tem kiểm định hay chứng nhận của cơ quan chức năng..., họ rơi vào trạng thái hoài nghi cực độ, không còn biết tin vào đâu trong mỗi bữa ăn hàng ngày?

Sự "tiếp tay" của một số cán bộ làm công tác kiểm dịch động vật đã "mở toang" cánh cổng cho thực phẩm bẩn tràn vào mâm cơm của từng gia đình, bữa ăn bán trú của trẻ mầm non, tiểu học... đó không còn là sự thiếu trách nhiệm đơn thuần mà là tội ác!

Ăn phải thịt lợn bệnh nguy hại thế nào?

Trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, bác sĩ Lê Văn Thiệu, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, trên thực tế, không hiếm tình huống người dân mua phải thịt lợn chết, lợn bệnh. Chúng thường mang nhiều vi khuẩn, ký sinh trùng và virus. Khi con người ăn thịt từ động vật mang bệnh hoặc đã chết vì bệnh, nguy cơ ngộ độc cũng như nhiễm bệnh truyền nhiễm tăng cao.

Cụ thể, các vi khuẩn như Salmonella, E.coli, Listeria có thể tồn tại trong thịt bệnh, gây rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, nôn mửa, sốt cao. Trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai có nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

Ký sinh trùng như giun xoắn, sán dây lợn dễ xâm nhập vào cơ thể người khi ăn thịt nhiễm bệnh chưa nấu chín kỹ, có thể gây tổn thương cơ, mắt, thần kinh trung ương. Một số virus như cúm lợn, dịch tả lợn châu Phi, liên cầu lợn không lây trực tiếp qua đường tiêu hóa nhưng có thể lây gián tiếp qua tiếp xúc nếu không đảm bảo vệ sinh khi chế biến.

Theo bác sĩ Thiệu, độc tố từ xác lợn bệnh (histamine, endotoxin, mycotoxin) vẫn tồn tại ngay cả khi nấu ở 100 độ C, không bị phá hủy hoàn toàn. Ăn phải thịt chứa độc tố có thể gây ngộ độc cấp như nôn mửa dữ dội, đau bụng, tiêu chảy, sốt cao, tụt huyết áp. Trường hợp nặng, nguy cơ sốc nhiễm độc, đe dọa tính mạng.

Nếu tiếp xúc lâu dài với lượng nhỏ độc tố, cơ thể có thể bị tổn thương gan, thận, hệ miễn dịch, thậm chí tăng nguy cơ ung thư. Đáng lo ngại, thịt chứa độc tố có thể không thay đổi rõ rệt về màu sắc hay mùi vị, dễ khiến người tiêu dùng chủ quan, tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe.