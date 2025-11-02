Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Hai hài cốt liệt sĩ nằm ở độ sâu gần 1 m, được bọc trong bao tử sĩ kèm một biển nhỏ làm bằng nhôm chứa ký hiệu.

Ngày 02/11, thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế -Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, đơn vị vừa tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ (tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị).

Theo đó, từ ngày 21/10 đến ngày 2/11, trong quá trình mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị), Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế -Quốc phòng 337, Quân khu 4 đã cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ được quy tập tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị).



Cụ thể, 2 hài cốt liệt sĩ nằm ở độ sâu 0,8-1m, được bọc trong bao tử sĩ còn có nhiều xương cốt. Di vật gồm: tăng nguyên tấm, vải dù, dây dù, cúc áo, đế dày, khuy dày, mắt nịt, nắp hộp dầu, lọ thủy tinh, dây thông tin…

Đặc biệt, hài cốt liệt sĩ số 2 quy tập ngày 01/11 có di vật là một biển nhỏ làm bằng nhôm có ký hiệu "SH 1- 99X".

Sau khi quy tập, 2 hài cốt liệt sĩ được hương khói, bảo quản, chăm sóc tại Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh và chờ xác định thông tin từ các cơ quan chức năng.

Hiện, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế -Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đang tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm.

