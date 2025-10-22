Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Truy điệu, án táng 34 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Đây là những hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong quá trình tu bổ Khu Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và Di tích lịch sử Trường Bồ Đề.

Hạo Nhiên

Ngày 22/10, tỉnh Quảng Trị trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ. Đây là các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị.

Trong không khí linh thiêng và thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân 34 người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Trước đó, từ ngày 14/9 đến 16/10, trong quá trình tu bổ, tôn tạo các hạng mục tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và một số di tích trên địa bàn, đơn vị thi công đã phát hiện nhiều di vật của bộ đội.

an-tang-34-hai-cot-liet-si-duoc-quy-tap-tai-thanh-co-quang-tri-7-8989.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng đưa linh cữu các anh hùng liệt sĩ đến nơi an táng.

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 tiến hành khảo sát, tìm kiếm.

Kết quả, Đội đã quy tập được 34 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 32 hài cốt tại Khu Di tích Thành Cổ Quảng Trị và 2 hài cốt tại khuôn viên Di tích lịch sử Trường Bồ Đề. Ngoài ra, Đội đã tìm thấy nhiều di vật quý giá của bộ đội như xẻng bộ binh, mũ cối, dây lưng, hộp tiếp đạn AK....

Sau Lễ truy điệu, 34 hài cốt liệt sĩ đã được cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương tổ chức an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Quảng Trị.

>>> Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.

(Nguồn: Truyền hình tỉnh Đồng Nai)
#Quảng Trị #hài cốt #liệt sĩ #Thành cổ #an táng #truy điệu

Bài liên quan

Xã hội

Truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Đây là những hài cốt liệt sĩ do Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cất bốc tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị).

Ngày 8/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) diễn ra Lễ truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ.

Được biết, đây là những hài cốt liệt sĩ do Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cất bốc tại thôn Xa Re (xã Khe Sanh) từ 13/8 đến 22/9.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an vượt lũ đưa thi thể cụ bà đi hoả táng ở Hà Tĩnh

Cụ bà qua đời trong thời điểm nước lũ dâng cao, Công an xã Đức Minh (Hà Tĩnh) phải dùng xuồng máy chở quan tài vượt lũ đi hỏa táng.

Ngày 30/9, một lãnh đạo xã Đức Minh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cơn bão số 10 đã khiến hơn 700 căn nhà trên địa bàn xã bị thiệt hại nặng nề.

Ngay sau bão, mưa lớn tiếp diễn, khiến nhiều khu vực ở xã Đức Minh ngập sâu từu 1 – 2m, gây tình trạng chia cắt giao thông cục bộ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới