Xã hội

Phát hiện 11 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức chơi liêng và ba cây

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá ổ nhóm đang sát phạt nhau dưới hình thức chơi liêng và ba cây. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc gồm 31 triệu đồng...

Gia Đạt

Ngày 19/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phát hiện, đấu tranh triệt xóa ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ. Điều đáng nói, trong số các đối tượng tham gia đánh bạc, có 3 đối tượng từng có nhiều tiền án, tiền sự về các tội “Đánh bạc”, “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” và “Tàng trữ vật liệu nổ”.

534860275-1089129006680985-8087592906103653941-n.jpg
Nhóm đối tượng liên quan tới vụ án.

Trước đó, tối 14/8/2025, tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiến hành kiểm tra nhà ở của Nguyễn Thị Nga, SN 1980, trú tại khu Đoàn Kết, xã Sơn Lương, bắt quả tang 11 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức chơi liêng và ba cây. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc gồm 31 triệu VNĐ cùng nhiều bộ bài tú lơ khơ và vật chứng liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời thừa nhận Bùi Mạnh Hùng, SN 1985, trú tại khu Đoàn Kết và Nguyễn Hải Nam, SN 2001, trú tại khu Trung Tâm - là 2 người đứng ra tổ chức đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hùng và Nam và tạm giữ hình sự 13 đối tượng để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Việc kịp thời triệt phá ổ nhóm tội phạm trên góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

