Đột kích sới bạc kiên cố như chuồng cọp bắt “bà trùm” và 8 con bạc

Ổ nhóm đánh bạc này hoạt động tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm tại các ngôi nhà kiên cố và lắp camera giám sát nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Ngày 14/8, thông tin từ Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức phỏm do Nguyễn Thị Phượng (SN 1976, trú tại xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An) cầm đầu, bắt giữ 08 đối tượng liên quan.

Qua nắm tình hình, Tổ phòng, chống tội phạm Công an phường Trường Vinh phát hiện trên khu vực đường Đặng Văn Ngữ (thuộc địa bàn phường Hưng Dũng cũ) thường xuyên có nhiều đối tượng lạ mặt tụ tập, có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động đánh đạc.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc tại cơ quan Công an.

Nhóm đối tượng này, hoạt động tinh vi, bố trí người cảnh giới, đưa đón con bạc, thường xuyên thay đổi địa điểm tại các ngôi nhà kiên cố có “chuồng cọp” và lắp camera giám sát nhằm đối phó lực lượng chức năng. Đáng chú ý, các đối tượng chỉ được tham gia khi có người quen giới thiệu và đều bị thu giữ điện thoại nhằm tránh bị theo dõi.

Sau thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 16h ngày 13/8/2025, tại khu vực đường Đặng Văn Ngữ, Công an phường huy động tối đa lực lượng, chia thành nhiều mũi, đồng loạt đột kích, bắt quả tang đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Phượng và 08 đối tượng khác đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức phỏm.

Tang vật thu giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số tiền 30 triệu đồng, 09 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan khác. Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Trường Vinh củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra mở rộng.

