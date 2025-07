Phạt 2,5 triệu đồng người bán trà đá đuổi cô gái đứng chờ xe

Ngày 8/7, tin từ Công an phường Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt người bán trà đá 2,5 triệu đồng về hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, vi phạm trật tự công cộng. Vụ việc liên quan người bán trà đá đuổi cô gái đứng ở vỉa hè bến xe Mỹ Đình, phường Từ Liêm.

Bà K. đuổi cô gái khỏi vỉa hè (Ảnh: Chụp màn hình).

Lãnh đạo Công an phường Từ Liêm khẳng định, đơn vị sẽ kiên quyết xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, vì môi trường an ninh, an toàn, văn minh, sạch đẹp của địa bàn.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải clip khi một cô gái đứng ở vỉa hè đường Phạm Hùng chờ xe thì xảy ra tranh cãi với một phụ nữ bán trà đá. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Từ Liêm đã khẩn trương xác minh sự việc.

Xác minh ban đầu cho thấy vào chiều 4/7, lợi dụng lúc vắng bóng lực lượng công an tuần tra, bà L.T.K. (SN 1974; trú tại xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) đã có hành vi lấn chiếm vỉa hè trước nhà số 36 Phạm Hùng để bán trà đá.

Sau đó, bà K. có lời qua tiếng lại với một cô gái đang đứng trên vỉa hè. Bà K. cho rằng cô đứng chắn chỗ bà bán hàng và đá vào vali của cô gái này. Khi được mọi người can ngăn, hai bên tự giải tán và không trình báo cơ quan công an.

