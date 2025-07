Tàng trữ xương sư tử, người đàn ông bị xử phạt hơn 262 triệu

Bắt đối tượng buôn bán động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Quảng là người đã thuê chở 2 cá thể động vật tê tê cho khách có nhu cầu mua. Qua giám định, đây là loài động vật có tên trong Danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm.

Ngày 24/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Quảng (SN 1990, HKTT: Hà Lĩnh, Hà Trung, Thanh Hóa) về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm”.