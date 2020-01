Lãnh đạo TP.HCM rước bánh tét dâng lên Quốc tổ Hùng Vương dịp Tết Canh Tý

Sáng 21/1 (27 tháng Chạp), đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành Ủy TP.HCM dẫn đầu đã thực hiện các nghi thức Lễ dâng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng và Đền thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh trong khuôn viên Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, quận 9, TP.HCM). Tại buổi lễ, có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM; Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các cơ quan đoàn thể. Đây là hoạt động truyền thống hàng năm của TP.HCM, do Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM chỉ đạo tổ chức vào dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc. Lễ cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương và dâng hương Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, hướng về cội nguồn dân tộc, tỏ lòng biết ơn sâu sắc các vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Buổi Lễ được thực hiện tại khu tưởng niệm các Vua Hùng và Đền thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh trong khuôn viên Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, quận 9, TP.HCM) Bánh tét được đội nghi thức rước về đền Hùng, thực hiện nghi lễ dâng cúng. Các lễ vật truyền thống được dưng lên làm lễ cúng tại Quốc tổ Hùng Vương. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân dưng hương tại buổi lễ. Sau khi dâng hương và Lễ dâng cúng bánh tét tại Quốc tổ Hùng Vương, các vị lãnh đạo đã đặt vòng hoa tại tượng đài Liệt sĩ, các đại biểu đã thắp hương, viếng phần mộ các liệt sĩ an nghỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình vì độc lập, tự do của dân tộc.

